DOLAR
35,92 0,02%
EURO
37,45 -0,29%
ALTIN
3.305,45 -0,66%
BITCOIN
3.537.575,14 0,33%

Kartalkaya Yangın Felaketi Sonrası Yangın Sigortalarında Yüzde 13,88 Artış

Kartalkaya'daki yangın felaketi, yangın sigortası alımında yüzde 13,88 oranında artışa neden oldu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:36
Kartalkaya Yangın Felaketi Sonrası Yangın Sigortalarında Yüzde 13,88 Artış

Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketi, sigorta sektöründe önemli değişimlere yol açtı. 78 insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu trajik olay, yangın sigortalarına olan ilgiyi artırdı. Yangın sigortası poliçelerinde %13,88 oranında bir artış gözlemlendi.

Sigorta sektörü, 2024 yılı için prim üretiminde yüksek büyüme hedefliyor. Geçen yıl, hayat dışı branşta %72’lik bir artışla toplam prim üretimi 838,5 milyar lira seviyesine ulaştı. 2024 yılında bu rakamın 1,2 trilyon lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, özellikle hastalık-sağlık branşı %93 artışla 136,6 milyar lira, yangın ve doğal afetler branşı ise %87 artışla 122,2 milyar lira prim üretti. Trafik sigortası ise %69,5 artışla 182,1 milyar lira prim üretti.

2024’te trafiğe kayıtlı araçların %79,4’ü trafik poliçesine, %26,1’i kasko poliçesine sahipken, nüfusun %25’i en az bir hayat sigortası poliçesine sahip bulunuyor. Ancak sağlık sigortasında sigortalılık oranı %10’da kalıyor.

Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketi, doğal afetlerin sigortalılık bilincini artırdığını bir kez daha göstermiş oldu. Olay sonrası 21 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında yangın sigortası poliçelerinde %13,88 artış yaşandı.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de 2024 yılı itibarıyla büyümeye devam ediyor. Katılımcı sayısı %9,8 artış göstererek 9,5 milyon kişiyi aştı. Otomatik Katılım Sistemi ile birlikte toplam katılımcı sayısının ise %7 artışla 17,1 milyon kişiye ulaştığı bildiriliyor.

2025 yılı için prim üretim hedefi 1,2 trilyon lira olarak belirlenirken, BES ve OKS toplam fon büyüklüğünün 2,2 trilyon lira seviyesine çıkması öngörülüyor. Devlet katkısından maksimum faydalanmak isteyenler için katılım koşulları net bir şekilde belirlenmiş durumda, 2025 yılı üst limiti 93 bin 619,80 lira olarak belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu Rezervleri 11,96 Trilyon Rubleye Yükseldi
2
Züccaciye Sektörü 2024'te 5,56 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi
3
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesini Koç Holding Kazandı
4
Tofaş, Ocak Ayında Yatırımcılarına Kazandıran Tek Otomotiv Şirketi
5
Trump, Kanada'ya Yönelik Gümrük Tarifelerini 30 Gün Durdurdu
6
Uluslararası Sürdürülebilir Finans Konferansı, Yeşil Dönüşümü Tartışma Fırsatı Sunuyor
7
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı