Kartalkaya Yangın Felaketi Sonrası Yangın Sigortalarında Yüzde 13,88 Artış

Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketi, sigorta sektöründe önemli değişimlere yol açtı. 78 insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu trajik olay, yangın sigortalarına olan ilgiyi artırdı. Yangın sigortası poliçelerinde %13,88 oranında bir artış gözlemlendi.

Sigorta sektörü, 2024 yılı için prim üretiminde yüksek büyüme hedefliyor. Geçen yıl, hayat dışı branşta %72’lik bir artışla toplam prim üretimi 838,5 milyar lira seviyesine ulaştı. 2024 yılında bu rakamın 1,2 trilyon lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, özellikle hastalık-sağlık branşı %93 artışla 136,6 milyar lira, yangın ve doğal afetler branşı ise %87 artışla 122,2 milyar lira prim üretti. Trafik sigortası ise %69,5 artışla 182,1 milyar lira prim üretti.

2024’te trafiğe kayıtlı araçların %79,4’ü trafik poliçesine, %26,1’i kasko poliçesine sahipken, nüfusun %25’i en az bir hayat sigortası poliçesine sahip bulunuyor. Ancak sağlık sigortasında sigortalılık oranı %10’da kalıyor.

Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketi, doğal afetlerin sigortalılık bilincini artırdığını bir kez daha göstermiş oldu. Olay sonrası 21 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında yangın sigortası poliçelerinde %13,88 artış yaşandı.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de 2024 yılı itibarıyla büyümeye devam ediyor. Katılımcı sayısı %9,8 artış göstererek 9,5 milyon kişiyi aştı. Otomatik Katılım Sistemi ile birlikte toplam katılımcı sayısının ise %7 artışla 17,1 milyon kişiye ulaştığı bildiriliyor.

2025 yılı için prim üretim hedefi 1,2 trilyon lira olarak belirlenirken, BES ve OKS toplam fon büyüklüğünün 2,2 trilyon lira seviyesine çıkması öngörülüyor. Devlet katkısından maksimum faydalanmak isteyenler için katılım koşulları net bir şekilde belirlenmiş durumda, 2025 yılı üst limiti 93 bin 619,80 lira olarak belirlenmiştir.