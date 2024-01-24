Kaşık kaşık doldurduğumuz biberlerin kilosu 40 TL’ye satılıyor! Vatandaş isyanda

Dolma biber yaz kış demeden her sofrayı renklendiren lezzetler arasında yer alırken, vatandaşların son zamanlarda pazar tezgahlarında en az tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Biber çeşitlerini yapılan peş peşe zamlardan dolma biber de nasibini almış durumda. Geçtiğimiz aylar içersinde 25 30 TL’ye satışı gerçekleşen bu ürün şimdilerde kimi tezgahlarda 40 TL’den satılıyor. Vatandaş birden bire fiyatların bu denli artması karşısında isyan bayrağını çekmiş durumda. Özellikle asgari ücret açıklanmadan ekim, kasım, aralık ayları içersinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği pazarlar şimdilerde geçtiğimiz aylara nazaran daha boş gözüküyor.





BİBERLERİN ŞAHI DOLMA BİBER 40 TL’DEN SATIŞTA

Eğer uzun süredir biber doldurmadım diyorsanız; bir süre daha biber doldurmayı bir kenara bırakacaksınız diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalara nazaran dolmalık biberlerin fiyatı iki katına kadar dayanmış durumda. Önceki haftalarda 25 30 TL’den satışı gerçekleşen dolmalık biber şimdilerde kilogram olarak en düşük 40 TL’den pazar tezgahlarında yer alıyor.

Vatandaşlar dolmalık biberin yanı sıra köy biberi, kapya biber, yeşil biber gibi ürünleri de pazardan satın almak istiyorlarsa en az kilogram başına 35 40 TL’yi gözden çıkarmak durumundalar. Marketlerde ise durum pazarlardan daha da kötü. Vatandaşlar marketlerde meyve sebze ürünlerine el deymeyeceğinin altını aylardır çizmeye devam ediyor.