Kasım 2023 Dış Ticaret Verileri: İhracat Düştü, İthalat Arttı

Kasım 2023 Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, 2023 yılı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar olurken, ithalatı %2,7 artış göstererek 29 milyar 748 milyon dolar düzeyine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Genel Ticaret Sistemi çerçevesinde, ihracat %3,1 düşüşle 22 milyar 289 milyon dolara gerilerken, ithalat %2,7 artışla 29 milyar 409 milyon dolara çıktı. Bu durum, dış ticaret açığının 7 milyar 459 milyon dolara, yani %24,9 oranında bir artışa neden oldu.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Düştü

2023 yılı kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %79,4 seviyesindeyken, bu oran bir önceki ay %74,9’a geriledi.

Ocak-Kasım Döneminde Dış Ticaret Açığı Düşüşte

Ocak-kasım döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolara çıktı. İthalat ise %6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar oldu. Böylece, dış ticaret açığı %26,8 azalarak 100 milyar 240 milyon dolardan 73 milyar 336 milyon dolara düştü.

Ocak-kasım döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı %69,9 iken, bu yıl %76,5'e yükseldi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda %0,1 artarak 20 milyar 764 milyon dolardan 20 milyar 788 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise %1 artış göstererek 21 milyar 933 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, kasımda 1 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dış ticaret hacmi ise %0,6 artış göstererek 42 milyar 720 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Söz konusu ayda, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %94,8 olarak hesaplandı.

(Sürecek)