Kasım 2024'te Tavuk Eti Üretimi Arttı, Yumurtada Düşüş Yaşandı

Tavuk Eti Üretimi Yıllık Artışta Rekor Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 tarihli kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 216 bin 754 ton seviyesine ulaştı.

Yıllık Artışa Rağmen Aylık Düşüş

Ancak, aylık bazda tavuk eti üretiminde %4,8'lik bir azalma gözlemlendi. Bu durum, sektördeki dalgalanmaların devam ettiğine işaret ediyor.

Tavuk Yumurtası Üretiminde Düşüş

Kasım 2024'te tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 4,9 düşerek 1 milyar 710 milyon 852 bin adede geriledi. Aylık bazda bu rakamda %9,1'lik bir azalma kaydedildi.

Kesilen Tavuk Sayısında Yıllık Artış

Kesilen tavuk sayısı da geçen yılın kasım ayında %5,6 artış göstererek 115 milyon 777 bin olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde ise tavuk yumurtası üretimi %3,6, kesilen tavuk sayısı %7 ve tavuk eti üretimi %6,9 artış gösterdi.

Bu veriler, Türkiye'nin tavuk eti üretimi ve yumurta sektöründeki önemli gelişmelere ışık tutmayı sürdürüyor.