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Kasım'da BIST 100 Endeksi ile Yatırımcılar Yüzde 2,35 Reel Getiri Sağladı

Kasım'da BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,35 ile en yüksek aylık reel getiri oldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:29
Kasım'da BIST 100 Endeksi ile Yatırımcılar Yüzde 2,35 Reel Getiri Sağladı

Kasım Ayında En Yüksek Reel Getiri BIST 100'de

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, kasım ayı itibarıyla en yüksek aylık reel getiri yüzde 2,35 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu ay içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

BIST 100 ve Yatırım Araçlarının Performansı

Açıklanan verilere göre, kasımda aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksi ile görüldü. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde, bu oran yüzde 3,95 olarak belirlendi. Diğer yatırım araçları arasında ise:

  • Mevduat faizi (brüt): Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,68, TÜFE ile %1,1 reel getiri sağladı.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): Yİ-ÜFE ile %0,77, TÜFE ile %0,78 getiri sundu.
  • Döviz ve Altın: Dolar %0,04, külçe altın %0,63 Yİ-ÜFE ile kaybettirdi. TÜFE ile ise dolar %1,58, külçe altın %2,16 kayba yol açtı.

Külçe Altın ve BIST 100'ün Üç Aylık Performansı

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmelerde Yİ-ÜFE ile %9,03, TÜFE ile %4,03 oranlarında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE olan indirgendiğinde %9,87, TÜFE ile %14 kaybettiren bir araç oldu.

6 Aylık Performans Üzerine Veriler

Son altı ayda külçe altın, Yİ-ÜFE ile %14,59, TÜFE ile %6,86 oranlarında en yüksek reel getiriyi sundu. Bu süreçte BIST 100 endeksi ise %18,34 Yİ-ÜFE ve %23,85 TÜFE ile kayba neden olan en fazla yatırım aracı oldu.

Yıllık Lazımde Külçe Altın Önde

Finansal yatırım araçlarının yıllık değerlendirmesinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile %27,37, TÜFE ile %12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer yatırım araçları ise şunlardı:

  • Mevduat faizi (brüt): %3,85 getiri.
  • DİBS: %2,62 kayıp.
  • Dövizler: Dolar %7,18, Avro %8,69 kaybettirdi.
  • BIST 100 Endeksi: %8,79 kayba yol açtı.

Yıllık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi %8,59, DİBS %14,28, dolar %18,3, avro %19,63 ve BIST 100 endeksi %19,72 oranında kayba uğramasına neden oldu.

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