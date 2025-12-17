GTB'de Yılın Son Meclisi: Su, Pamuk ve Bölgesel Tarım Ticareti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısında küresel tarım ve emtia piyasalarındaki gelişmeler, tahıl üretimine ilişkin beklentiler, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, pamuk piyasasındaki daralma ve bölgesel tarım ticaretini etkileyen yeni düzenlemeler ele alındı. Toplantıda ayrıca GTB’nin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Küresel tahıl üretimi ve piyasa beklentileri

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Aralık ayı meclis toplantısının yılın son toplantısı olma özelliği taşıdığına dikkat çekerek, 2026 yılının tüm insanlık adına barışın, huzurun ve sağlığın hâkim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu. Küresel tahıl piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tiryakioğlu, bu sezon dünya genelinde tahıl üretiminde önemli bir artış beklendiğini ifade etti. Küresel tahıl üretiminin 2,5 milyar tona yaklaşması ve devreden stoklarla birlikte toplam arzın tarihte ilk kez 3 milyar tonu aşmasının beklendiğini aktaran Tiryakioğlu, bu tablonun gıda fiyatları üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletebileceğine dikkat çekti. Tiryakioğlu, "Tahılda artan küresel üretim, mısırdan buğdaya kadar birçok üründe tedarik zincirini daha öngörülebilir hâle getiriyor. Bu durum hem üretici hem de tüketici açısından daha dengeli bir piyasa yapısına işaret ediyor" dedi.

Su kaynakları ve iklimin tarıma etkisi

Konuşmasında su kaynaklarının önemine de dikkat çeken Tiryakioğlu, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerinin her geçen gün daha net hissedildiğini vurguladı. Suyun korunması ve verimli kullanımının tarımsal sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığına işaret eden Tiryakioğlu, "Su meselesi artık tarımın en kritik başlığıdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, iklim değişikliğinin ekosistemin dengesini bozduğunu, toprak, su ve hava rejimlerinin değiştiğini belirtti.

Pamuk piyasası ve bölgesel düzenlemeler

Pamuk piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tiryakioğlu, ABD Tarım Bakanlığı’nın Türkiye Pamuk ve Ürünleri Güncellemesi raporuna işaret etti. Rapora göre pamuk ekim alanlarının yaklaşık yüzde 15 azalarak 395 bin hektara düşmesi ve üretimde geçen yıla kıyasla yüzde 19’luk bir gerileme öngörüldüğü belirtildi. Tiryakioğlu ayrıca, Suriye Arap Cumhuriyeti İthalat ve İhracat Ulusal Komitesi tarafından alınan kararla, çok sayıda tarım ürününün Aralık 2025 itibarıyla ithalatının yasaklandığını hatırlattı. Bu kararın kapsadığı ürünler arasında patates, limon, turunçgiller, nar, elma, kuru incir, sebze grupları, yer fıstığı, zeytin, zeytinyağı, yumurta ve kanatlı ürünleri bulunuyor.

2026 hedefleri ve yeni yıl mesajı

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda borsanın yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler, hayata geçirilen projeler ve üyelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akıncı, 2025 yılı boyunca tarım ve ticaretin gelişimine katkı sağlayacak birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini, üreticiden tüccara, sanayiciden ihracatçıya kadar tüm paydaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. "Gaziantep Ticaret Borsası olarak, sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarını da gözeten bir anlayışla çalışıyoruz" diyen Akıncı, piyasaların sağlıklı işlemesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üyelerin rekabet gücünün artırılması için 2026 yılında da kararlılıkla yol alınacağını belirtti. Konuşmasının sonunda yeni yıl için bereket, huzur ve başarı temennisinde bulundu.

