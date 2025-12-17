DOLAR
Aydın'da Kasım 2025: Toplam Araç Sayısı 664 bin 631

TÜİK verilerine göre Aydın'da Kasım 2025'te toplam araç sayısı 664 bin 631; 15 bin 583 aracın devri, 3 bin 38 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:52
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Aydın'da kasım ayında kayıtlı toplam araç sayısı 664 bin 631 olarak açıklandı.

Araç Dağılımı

Aydın'daki araçların türlere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 237 bin 856 otomobil, 11 bin 241 minibüs, 2 bin 783 otobüs, 89 bin 396 kamyonet, 10 bin 876 kamyon, 249 bin 584 motosiklet, 1 bin 469 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 426 traktör.

Devir ve Trafiğe Kayıt

Kasım 2025'te Aydın'da toplam 15 bin 583 aracın devri yapıldı. Devri gerçekleştirilen araçların dağılımı: 7 bin 313 otomobil, 180 minibüs, 34 otobüs, 2 bin 6 kamyonet, 151 kamyon, 5 bin 202 motosiklet, 20 özel amaçlı taşıt ve 677 traktör.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 bin 38 oldu. Trafiğe kaydı yapılan araçların türlere göre sayısı: 1 bin otomobil, 4 minibüs, 10 otobüs, 281 kamyonet, 24 kamyon, 1 bin 622 motosiklet, 3 özel amaçlı taşıt ve 94 traktör.

