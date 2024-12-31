Kasım Dış Ticaret Verileri: İhracatın Yüzde 93,7'si İmalat Sanayi

Kasım ayında Türkiye'nin dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı verilere göre, ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,7 iken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 68,5 olarak hesaplandı.

İhracat ve İthalat Sektörel Dağılımı

Kasımdaki ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise sadece yüzde 1,4 oldu. Ocak-kasım döneminde, imalat sanayisinin ihracattaki payı %94,2'ye çıktı.

İthalat Analizi

Kasım ayında geniş ekonomik gruplara göre, ithalatta ara mallarının payı yüzde 68,5, tüketim mallarının payı yüzde 17,3, sermaye mallarının payı ise yüzde 13,9 olarak belirlendi. Ocak-kasım döneminde bu oranlar sırasıyla yüzde 69,3, yüzde 15,7 ve yüzde 14,8 oldu.

Ülkelere Göre İhracat

Kasımdaki ihracatta Almanya, 1 milyar 682 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Almanya'yı, sırasıyla ABD (1 milyar 470 milyon dolar), Birleşik Krallık (1 milyar 390 milyon dolar), İtalya (1 milyar 213 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 87 milyon dolar) takip etti. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.

İthalat Ülkeleri Sıralaması

Kasım ayında ithalatta ilk sırayı Rusya, 3 milyar 979 milyon dolar ile aldı. Rusya'nın ardından Çin (3 milyar 628 milyon dolar), Almanya (2 milyar 300 milyon dolar), İtalya (1 milyar 968 milyon dolar) ve İsviçre (1 milyar 337 milyon dolar) yer aldı. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,4'ünü oluşturdu.

Teknoloji Yoğunluğuna Göre Dış Ticaret Verileri

Kasımdaki yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 3,9, toplam ithalattaki payı ise yüzde 11,5 olarak kaydedildi. Ocak-kasım döneminde bu paylar sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 11,1 oldu.

Özel Ticaret Sistemi Verileri

Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 20 milyar 596 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 3,6 artarak 28 milyar 457 milyon dolara yükseldi. Bu bağlamda, dış ticaret açığı yüzde 20,8 artarak 7 milyar 861 milyon dolara çıktı.