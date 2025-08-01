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Kayseri'de Ekili Tarım Arazisi Yüzde 22 Arttı, Üretici Sayısı 32 Bine Ulaştı

Kayseri'de ekili tarım arazisi yüzde 22 artarak 432 bin hektara ulaşırken, çiftçi sayısı 32 bine çıktı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:18
Kayseri'de Ekili Tarım Arazisi Yüzde 22 Arttı, Üretici Sayısı 32 Bine Ulaştı

Kayseri'de Tarımda Önemli Gelişmeler

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ekili tarım arazisinin %21,69 oranında artış gösterdiğini ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üretici sayısının 32 bine ulaştığını açıkladı.

Hububat Hasadı Sırasında Açıklamalar

Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde süren hububat hasadı esnasında açıklamalarda bulunan Saklav, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine dayanarak, Kayseri'nin ekili alan büyüklüğü ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretiminde beşinci sırada yer aldığını belirtti. 24 farklı ürünle Türkiye'nin ilk 10'unda bulunduğunu vurguladı.

Saklav, "2 yıl önce 28 bin olan çiftçi kayıt sistemimizde bugün 32 bin çiftçiye ulaştık. Kayıtlı ekili alanlarımızda da %21,69 artışla 355 bin hektardan 432 bin hektara çıkış oldu. Hem alan bazında hem de çiftçi sayısında kayda değer bir artış yaşandı," diye ekledi.

Tarımsal İhracat ve Destekler

Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı desteklerin büyük katkı sunduğunu ifade eden Saklav, Türkiye İhracatçılar Meclisi raporlarına göre 71 milyon dolarlık tarımsal ihracat yaptıklarını hatırlattı. Bu yıl 100 milyon doları geçme hedefinde olduklarını vurguladı.

Yeni Destekleme Modeli

Saklav, geçen yıl çiftçilere 1,6 milyar lira nakdi bitkisel üretim desteği sağlandığını söyledi. Yeni destekleme modelinin de faaliyete geçtiğini belirterek, ekim sezonu öncesinde açıklanan desteklerin arttığını ifade etti. 1 dekar için yapılan toplam destek tutarı ise 807 TL olarak açıklandı.

"Bu modellerle, çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak ve sürdürülebilir tarımı sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Projelerimiz bu doğrultuda devam edecek," diyen Saklav, hasatların 17 ekip tarafından denetlendiği bilgisini de verdi.

Kayseri'nin Tarımsal Başarıları

Saklav, geçtiğimiz yıl aspir, çerezlik kabak, kimyon ve çavdar üretiminde birinci, çerezlik ayçiçeği ve patates üretiminde ikinci, şeker pancarı üretiminde üçüncü ve elma üretiminde de bşindci olduklarını açıkladı.

Bütün çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Saklav, yeni projeler ve desteklemeleriyle sürekli olarak çiftçilerin yanında olduklarını ifade etti.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ekili tarım arazisi yüzde 21,69 artan kentte...

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ekili tarım arazisi yüzde 21,69 artan kentte, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üretici sayısının 32 bine ulaştığını bildirdi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ekili tarım arazisi yüzde 21,69 artan kentte...

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ekili tarım arazisi yüzde 21,69 artan kentte, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üretici sayısının 32 bine ulaştığını bildirdi.

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