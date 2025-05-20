Kayseri'de Toplu Ulaşımda Elektriğin Yüzde 40'ı Temiz Enerjiden Sağlanıyor

Kayseri'de Temiz Enerji Dönüşümü

Kayseri'de toplu ulaşımda kullanılan elektriğin yüzde 40'ının temiz enerjiden sağlandığı açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu başarıyı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve güneş enerjisi santralleri (GES) projeleri ile elde etti.

Rüzgar Enerjisi Projesi

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 80 araçlık dev türbin sevkiyatı ile başlayan RES projesi, 194,5 metre yüksekliğe ulaşarak 65 katlı bir bina yüksekliğine eşdeğer bir seviyeye getirildi.

Yıllık Elektrik Hedefleri

Proje ile birlikte 21 megavatlık 3 türbin konumlandırılarak, yıllık 60 milyon kilovat saat elektrik elde edilmesi hedefleniyor. Bu proje, Kayseri'nin toplu ulaşım yolcusunun yüzde 40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir olmasını sağlıyor.

Güneş Enerjisi Desteği

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin elektrikli otobüslerinin enerjisini sağlamak amacıyla oluşturduğu Organize Raylı Sistem Depo ve İşletme Merkezi'nin çatısında 1200 kilowatt kurulu güç ve 2 bin 132 güneş paneli bulunuyor. İldem Tramvay Park Sahası'nda ise 600 kilowatt kurulu güce sahip bir diğer GES yer alıyor. Bu projeler toplamda yaklaşık 2 megavat kurulu güç ile 3 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üreterek, elektrikli otobüslerin şarjlarında kullanılıyor.

Kayseri, temiz enerji konusunda attığı bu önemli adımlarla hem Türkiye'nin hem de dünya genelinin enerji geleceğinde örnek teşkil ediyor.

Kayseri'de toplu ulaşımda kullanılan elektriğin yüzde 40'ının temiz enerjiden karşılandığı bildirildi.

Kayseri'de toplu ulaşımda kullanılan elektriğin yüzde 40'ının temiz enerjiden karşılandığı bildirildi.