DOLAR
38,8 0,01%
EURO
43,84 -0,16%
ALTIN
4.115,28 -0,17%
BITCOIN
4.136.588,05 0,25%

Kayseri'de Toplu Ulaşımda Elektriğin Yüzde 40'ı Temiz Enerjiden Sağlanıyor

Kayseri, toplu ulaşımdaki elektriğin yüzde 40'ını temiz enerjiden üreterek çevre dostu bir adım atıyor.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:48
Kayseri'de Toplu Ulaşımda Elektriğin Yüzde 40'ı Temiz Enerjiden Sağlanıyor

Kayseri'de Temiz Enerji Dönüşümü

Kayseri'de toplu ulaşımda kullanılan elektriğin yüzde 40'ının temiz enerjiden sağlandığı açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu başarıyı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve güneş enerjisi santralleri (GES) projeleri ile elde etti.

Rüzgar Enerjisi Projesi

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 80 araçlık dev türbin sevkiyatı ile başlayan RES projesi, 194,5 metre yüksekliğe ulaşarak 65 katlı bir bina yüksekliğine eşdeğer bir seviyeye getirildi.

Yıllık Elektrik Hedefleri

Proje ile birlikte 21 megavatlık 3 türbin konumlandırılarak, yıllık 60 milyon kilovat saat elektrik elde edilmesi hedefleniyor. Bu proje, Kayseri'nin toplu ulaşım yolcusunun yüzde 40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir olmasını sağlıyor.

Güneş Enerjisi Desteği

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin elektrikli otobüslerinin enerjisini sağlamak amacıyla oluşturduğu Organize Raylı Sistem Depo ve İşletme Merkezi'nin çatısında 1200 kilowatt kurulu güç ve 2 bin 132 güneş paneli bulunuyor. İldem Tramvay Park Sahası'nda ise 600 kilowatt kurulu güce sahip bir diğer GES yer alıyor. Bu projeler toplamda yaklaşık 2 megavat kurulu güç ile 3 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üreterek, elektrikli otobüslerin şarjlarında kullanılıyor.

Kayseri, temiz enerji konusunda attığı bu önemli adımlarla hem Türkiye'nin hem de dünya genelinin enerji geleceğinde örnek teşkil ediyor.

Kayseri'de toplu ulaşımda kullanılan elektriğin yüzde 40'ının temiz enerjiden karşılandığı...

Kayseri'de toplu ulaşımda kullanılan elektriğin yüzde 40'ının temiz enerjiden karşılandığı bildirildi.

Kayseri'de toplu ulaşımda kullanılan elektriğin yüzde 40'ının temiz enerjiden karşılandığı...

Kayseri'de toplu ulaşımda kullanılan elektriğin yüzde 40'ının temiz enerjiden karşılandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gram altında olmaz denilen olacak! İslam Memiş altın borçlananları titretecek haberi verdi!
2
Girişim Sermayesi Ekosisteminin Geleceği için Stratejik Buluşma
3
Türk İş Kadınından Kaliforniya'da Öncü Rüzgar Enerjisi Projesi
4
IMF'den Küresel Finansal İstikrar Uyarısı: Belirsizlikler Artıyor
5
Çayırhan Termik Santrali İhalesinde En Yüksek Teklif Akçadağ İnşaat'tan Geldi
6
Arabası 2014 model ve üzeri olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu
7
Oyuncaktan elektrikli mutfak eşyalarına! Ne ararsanız A101 1 7 Şubat 2024 aktüel kataloğunda

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!