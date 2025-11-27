Kayseri İhracatı Ekimde %5,9 Arttı — Başkan Büyüksimitci Açıkladı

Kayseri İhracatı Ekimde %5,9 Arttı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine ilişkin değerlendirmesinde, ekim ayında Kayseri’nin ihracatının bir önceki aya göre %5,9 oranında artarak 341 milyon 762 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Yıllık ve Kümülatif Veriler

Büyüksimitci, geçen yılın aynı ayına göre de %5,2 oranında artış kaydedildiğini belirtti. Şehrin ilk 10 aylık ihracatının 3 milyar 154 milyon 265 bin dolar, son 12 aylık ihracatının ise 3 milyar 800 milyon 943 bin dolar olduğunu açıkladı.

Hedef Ülkeler ve Öne Çıkan Sektörler

Eylül ayında Kayseri’den 143 ülkeye ihracat yapıldığını aktaran Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya, Irak ve ABD'nin ilk üç sırada yer aldığını, sektörel bazda ise mobilya, kablo ve elektrikli ev aletleri'nin ihracatta en fazla paya sahip olduğunu vurguladı.

Sanayiye Destek ve Gelecek Beklentileri

Büyüksimitci, küresel ekonomideki dalgalanmaların ve belirsizliklerin sürdüğünü; "Korumacılık adımları, jeopolitik gelişmeler ve artan finansman maliyetleri ihracatçılarımızı zorluyor." ifadeleriyle değerlendirmede bulundu. Buna rağmen Kayseri sanayisinin üretimdeki direncini ve dış ticaretteki kararlılığını devam ettirdiğini belirterek, ihracatı daha yukarılara taşımak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Büyüksimitci, öngörülebilir ekonomi, erişilebilir finansman ve güçlü ihracat desteklerinin üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için önemine dikkat çekerek, "Şehrimizin üretim gücüne katkı sunan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve emek veren çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Beraber çalışıyoruz, beraber çabalıyoruz. İnşallah hep birlikte daha iyi günlere ulaşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

