Kayseri iş dünyası Almanya’dan vize kolaylığı talep etti

Türk-Alman Yatırım ve İşbirliği Programı’nda kritik çağrı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Konferans Salonu’nda düzenlenen Türk-Alman Yatırım ve İşbirliği Programında vize süreçlerine dikkat çekti. Programda Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg de hazır bulundu.

Büyüksimitci, etkinlikte yaptığı açıklamada "Vize süreçleri, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır" diyerek, iş dünyasının zaman kaybına dayanamayan dinamiklerine vurgu yaptı. Takdir edeceksiniz ki, iş dünyası için zaman en kritik unsurdur ifadesini kullandı.

Vize talepleri ve beklentiler

Büyüksimitci, vize gecikmelerinin üretim, tedarik, fuar ziyaretleri, makine kurulumları, eğitim programları ve ticari görüşmeleri olumsuz etkilediğini; bu durumun firmaların rekabet gücünü zayıflatabildiğini veya ticaretin aksamasına yol açabildiğini söyledi. Ayrıca, programda bulunan Büyükelçiye ve Schengen Vize Bölümü yetkililerine hitaben, iş insanlarına yönelik öngörülebilirlik, hız ve kolaylaştırıcı uygulamaların artırılması talebini iletti.

Kayseri’nin ekonomik gücü

Büyüksimitci, Kayseri’nin ekonomiye katkısını vurgulayarak şunları aktardı: 2024 yılında 4 milyar dolar ihracat, 2 milyar dolar ithalat gerçekleştiren şehir, ithal ettiğinin iki katını ihraç ederek Türkiye ekonomisine net katkı sunan nadir illerden biridir. Sektörel sıralamada Kayseri; mobilya ve mobilya yan sanayi üretiminde 1., elektrikli ev aletleri ihracatında 2., mobilya ve kabloda 3. sıradadır. Ayrıca toplam ihracatın %20’den fazlası Almanya’ya yapılmaktadır.

Kayseri’nin sanayi yapısına dair diğer veriler de şu şekilde paylaşıldı: İSO İlk 1000 listesinde 23 firmayla Türkiye’de 8. sıradayız; kentte 16 Ar-Ge Merkezi ve 4 Tasarım Merkezi bulunuyor. Büyüksimitci, şehrin sanayi ölçeğinin yerel yönetimlerle kurulan iş birliği ve ortak aklın sonucu olduğunu belirterek Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ortak projeler ve iş birliği alanları

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, konuşmasında Türkiye-Almanya ilişkilerinin ekonomik boyutunun yanı sıra insani ve kültürel bağlarını da hatırlattı. Sönmez, Kayseri ile Almanya arasında makine ve metal ortak üretimi, mobilya ve tasarım kümelenmesi, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm, sanayide dijitalleşme ve otomasyon, tedarik zinciri entegrasyonu gibi alanlarda yüksek potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Büyükelçi Sorg: İşbirliği iki ülkeye değer katacak

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ise Kayseri ile ekonomik işbirliğinin önemine değinerek, ticari ilişkilerin güçlenmesinin iki ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Sonuç olarak, Kayseri iş dünyası Almanya’dan vize süreçlerinde esneklik, hız ve öngörülebilirlik talep ederken, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi için sektörel ve teknolojik ortaklıkların ön plana çıktığı vurgulandı.

