Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Kapılarını Açtı

Kayseri'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı Coşkuyla Açıldı

20. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreni ile ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, bu yıl fuara 15 ülkeden alım heyetinin katıldığını açıkladı.

Atasagun, “Fuar, bölgeye hitap ettiğinden bu yıl katılım oldukça yüksek. Tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm ekipmanlar ve makineler burada sergileniyor. Çiftçilerimiz, bu fuarlar sayesinde teknolojiyi takip edebiliyor,” diyerek, fuarın geçmişine de değinerek, “Bu etkinliğe ilk başladığımızda yalnızca 30 firma katılırken, şu anda 900 firma ve 1900’e yakın marka bulunmaktadır. Talep oldukça yüksek, bazı firmalara yer veremedik,” şeklinde konuştu.

Önemli Destekleme Modelleri Geliyor

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, tarımsal üretimin savunma sanayi kadar önemli olduğunu vurguladı. Güneş, “Bu yıl tarımda yeni bir destekleme modeline geçildi. Destekleme, üretim planlamasına göre yapılacak ve çiftçilerimizin bu yeni düzenlemeyi dikkate alması gerekiyor,” ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, TÜİK verilerine göre Kayseri'nin ekili alanda 12. sıradan 5. sıraya yükseldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekilmedik bir karış toprak kalmasın” talimatı doğrultusunda şehirde 620 bin hektar tarım arazisinin tamamının ekildiğini kaydetti.

Saklav, Kayseri'nin bitkisel üretimde de önemli bir sıralama elde ettiğini belirterek, “Kayseri, bitkisel üretim miktarında 11. sıradan 5. sıraya yükselmiştir ve 5,4 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. 2024 yılı sonu itibarıyla 24 ürünle ilk 10’dayız,” dedi.

Fuarın Ziyaret Süresi ve Ürün Çeşitliliği

Fuar, 23 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Fuara katılan ilaçlama dronlarının tanıtımını yapan Mustafa Özdil, dronla ilaçlamanın Türkiye'de son 7-8 yıl içinde kullanılmaya başlandığını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise yeni tanınmaya başladığını ifade etti. Özdil, “Bu teknoloji çiftçinin ilaçtan yüzde 20, zamandan yüzde 50-60, sudan ise yüzde 90 tasarruf etmesini sağlıyor. Çiftçilerimiz, tarımdaki tüm teknolojileri kullanırsa hem verim hem de kazançlarını artırabilirler,” şeklinde konuştu.

Fuar, traktör modellerinden süt sağma ekipmanlarına, tarım ilaçlarından tohum çeşitlerine kadar pek çok ürün ile katılımcılara geniş bir yelpaze sunmaktadır.

20. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Traktör modellerinden süt sağma ekipmanlarına, tarım ilacından tohum çeşitlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı fuar, 23 Şubat'a kadar açık kalacak.

20. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Traktör modellerinden süt sağma ekipmanlarına, tarım ilacından tohum çeşitlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı fuar, 23 Şubat'a kadar açık kalacak.