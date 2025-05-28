Kazakistan'dan Gazipaşa Uçuşları Başladı!

Kazakistan'dan doğrudan Gazipaşa uçuşları başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter uçuşu düzenlendi. Uçuşta 175 yolcu yer aldı.

İlk uçuş için özel karşılama töreni

FlyArystan Havayolu tarafından gerçekleştirilen bu önemli uçuş için havalimanında bir karşılama töreni düzenlendi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki yolcular, protokol üyeleri tarafından çiçekle karşılandı.

Mürettebat için özel kutlama

İlk uçuşun mürettebatı için uçuş rotasının figüranın yer aldığı bir pasta kesildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kazakistanlı vatandaşlar, yöresel kıyafetleriyle misafirlerini bekledi.

Uçuşlar haftada iki gün gerçekleşecek

Karşılama töreninin ardından, turistler otellerine doğru hareket etti. Uçuşların haftada iki gün gerçekleşeceği ve 30 Ağustos 2023'e kadar devam edeceği belirtildi.

Törene katılan önemli isimler

Törene, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcıları Adem Kaya ve Selçuk Özdemir, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem gibi önemli protokol üyeleri de katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 175 yolcu geldi. FlyArystan Havayolu tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş, havalimanına su takı ile karşılandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 175 yolcu geldi. FlyArystan Havayolu tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş, havalimanına su takı ile karşılandı.