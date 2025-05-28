DOLAR
39,07 -0,07%
EURO
44,12 0,28%
ALTIN
4.146 -0,14%
BITCOIN
4.207.568,72 1,74%

Kazakistan'dan Gazipaşa Uçuşları Başladı!

Kazakistan'dan Gazipaşa'ya ilk charter uçuşu gerçekleştirildi. 175 yolcu çiçeklerle karşılandı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 18:50
Kazakistan'dan Gazipaşa Uçuşları Başladı!

Kazakistan'dan doğrudan Gazipaşa uçuşları başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter uçuşu düzenlendi. Uçuşta 175 yolcu yer aldı.

İlk uçuş için özel karşılama töreni

FlyArystan Havayolu tarafından gerçekleştirilen bu önemli uçuş için havalimanında bir karşılama töreni düzenlendi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki yolcular, protokol üyeleri tarafından çiçekle karşılandı.

Mürettebat için özel kutlama

İlk uçuşun mürettebatı için uçuş rotasının figüranın yer aldığı bir pasta kesildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kazakistanlı vatandaşlar, yöresel kıyafetleriyle misafirlerini bekledi.

Uçuşlar haftada iki gün gerçekleşecek

Karşılama töreninin ardından, turistler otellerine doğru hareket etti. Uçuşların haftada iki gün gerçekleşeceği ve 30 Ağustos 2023'e kadar devam edeceği belirtildi.

Törene katılan önemli isimler

Törene, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcıları Adem Kaya ve Selçuk Özdemir, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem gibi önemli protokol üyeleri de katıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na başlayan ilk charter...

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 175 yolcu geldi. FlyArystan Havayolu tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş, havalimanına su takı ile karşılandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na başlayan ilk charter...

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 175 yolcu geldi. FlyArystan Havayolu tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş, havalimanına su takı ile karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendine Giriş
3
Temiz su içmek bile artık külfet! Damacana suya dev zam geldi: İşte marka marka damacana su fiyatları
4
KARDEMİR ve Infrarail Arasında 11 Milyon Avroluk Ray Satışı Anlaşması
5
Kazakistan'dan Gazipaşa Uçuşları Başladı!
6
TBMM KİT Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Hesapları Görüşüldü
7
Perakende Günleri 2025 Başladı: Sektörün Geleceği Tartışılıyor

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!