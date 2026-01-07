Kemer 2025'te 1 milyondan fazla Rus turist ağırladı

Kemer Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı turizm verileri ve belediye yönetimine ilişkin önemli kararlar alındı.

Başkan Topaloğlu'ndan taziye ve yeni yıl değerlendirmesi

Toplantı öncesinde Başkan Necati Topaloğlu, Yalova'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üç polis memuruna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Topaloğlu, 2025 yılının ekonomik açıdan zor geçtiğini belirterek 2026 yılının daha iyi geçmesini temenni etti.

Meclis kararları ve atamalar

Mecliste, bir önceki yılın gelir ve giderleri ile ilgili denetim için Denetim Komisyonu üyeleri gizli oylama ile belirlendi. Komisyon üyeleri olarak Mustafa Bilici, Ali Akar, Mehmet Akın, Kenan Kar ve Hüseyin Sek seçildi.

Gelirler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği oy birliğiyle kabul edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe ödeneğinden yeni ihdas edilen Gelirler Müdürlüğüne, ayrıca Özel Kalem birimi bütçe ödeneğinden yeni ihdas edilen Hukuk İşleri Müdürlüğüne bütçe aktarılması oy birliğiyle onaylandı.

Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi'nin sermaye artırımı ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği de oy birliği ile kabul edildi. Huzur hakkı ücretinin belirlenmesi gündemi ve 2026 yılında boş kadrolar karşılığı sözleşmeli personelin çalıştırılması ile ödenecek ücret de oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediye zabıta memurlarına verilecek fazla mesai ücreti oy birliğiyle 4 bin 45 lira olarak belirlendi. Ayrıca 4688 sayılı kanun gereğince çalışan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Hayvan transferleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanması amacıyla Başkan Necati Topaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top'a yetki verildi.

Belediye meclisi, 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek ITB Berlin Turizm Fuarı ve 10-15 Mart 2026 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek MITT Moskova Turizm Fuarı'na Kemer Belediyesi katılımını oy birliğiyle kabul etti. Fuarlara katılacak meclis üyeleri olarak Emin Gül, Mustafa Bilici, Mehmet Akın, Hüseyin Çelik ve Timur Zabitoğlu belirlendi.

2025 turizm verileri

Kemer Belediyesi Meclis Üyesi ve Turizm Birimi Sorumlusu Cansın Efir, 2025 sezonuna ilişkin verileri paylaştı. Efir'in verdiği bilgilere göre, 2025 yılı 30 Kasım'a kadar Kemer'e gelen turist sayısı 3 milyon 479 bin 730 olarak kaydedildi; 2024'ün aynı döneminde ise 3 milyon 389 bin 320 ziyaretçi vardı. Bu, yüzde 2,66'lık bir artış anlamına geliyor.

Antalya Havalimanına gelen turist sayısındaki yüzde 1'lik artışa karşın Kemer'e gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir yükseliş yaşandığı belirtildi. Verilere göre 2024'te 1 milyon 67 bin, 2025'te ise 1 milyon 95 bin Rus turist Kemer'i ziyaret etti. Rusları takip eden grup ise Türk vatandaşları oldu; 2025 yılında 1 milyon yerli misafir ağırlanmış.

VisitKemer ve dijital tanıtım

Efir, VisitKemer projesi kapsamında '6,5 milyon potansiyel turiste' ulaşıldığını ve bu tanıtımla ilgili harcamanın 'yaklaşık 35 bin avro' olduğunu açıkladı. Ayrıca bu yıl VisitKemer projeleri kapsamında yapay zeka ile içerik üretimine başlayacaklarını, Kemer'in önemli turistik noktalarını yapay zekâ destekli içeriklerle tanıtacaklarını ifade etti.

Diğer gündemler

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu kurucu temsilcisi Suat Göv'ün istifası üzerine kurucu temsilci olarak Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aynur Köslü oy birliği ile görevlendirildi. Meclis gündemine sunulan önergeyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile elektrik atölyesi için iki adet T9 tipli panelvan araç alınması da oy birliğiyle kabul edildi.

Bir sonraki toplantı

Bir sonraki meclis toplantısının 4 Şubat Çarşamba saat 14.00 olarak belirlendiği duyuruldu.

