Kemerlerinizi takın, altın fiyatlarında uçuş başlıyor!

Altın, risksiz olarak bilinen ve birçok yatırımcının tercih ettiği varlık olma özelliğini sürdürürken, sektör uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı. Altın fiyatlarının dalgalı seyrettiği bu dönemde özellikle Çarşamba gününe odaklanan Memiş, yatırımcılara tarihi fırsatlar sunulduğunu belirtti.

ALTINI OLANLAR DİKKAT





Uluslararası piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararına çevrildiği bu dönemde, altın yatırımcıları da tedirgin bir bekleyişte. Memiş, önceki haftalarda yaşanan rallinin ardından altın piyasasının istikrarsız olduğuna dikkat çekerek, artışların ardından düşüşlerin beklendiğini ve 1980 destek seviyesinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Memiş, "Bu fırsat bir daha gelmez" ifadeleriyle, Fed kararından önce altına yatırım yapmanın en uygun zaman olduğuna dikkat çekti. Özellikle Çarşamba günü açıklanacak olan Fed kararıyla birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü sıçramaların yaşanabileceği ihtimaline karşı yatırımcılara pozisyon almalarını önerdi.

Altın fiyatlarının şu anki düşük seviyelerinin bir avantaj olduğunu belirten Memiş, "Bu hafta alım noktasında ne alırsanız alın oldukça ucuz. Şu anda borsa ve dolar ucuz ancak altın fiyatları bedava. Bu fiyatlar her zaman gelecek fırsatlar değil. 2024 yılının hazırlığını yapmak lazım" şeklinde konuştu.

Uzman, yeni senenin başlarında ons altının 2000 dolar seviyesinin dip fiyatlar olabileceğini öngörerek, altın ve gümüş sahiplerine panikle satış yapmamaları konusunda uyarı yaptı. Memiş, bu fiyatların bir daha görülmeyeceğini ve Çarşamba günü gelecek olan Fed kararından sonra yeni bir yükseliş serisinin başlayabileceğini ifade ederek, yatırımcılara tarihi fırsatı değerlendirmeleri ve uzun vadeli bir bekleme stratejisi izlemeleri çağrısı yaptı.