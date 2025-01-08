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Kemik Erimesiyle Mücadele Eden Girişimci 40 Kişiye İstihdam Sağladı

Kemik erimesi tanısı sonrası evde hazırladığı kemik suyunu markalaştıran Bahar Şamhili Tanju, 40 kişiye istihdam sağladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:30
Kemik Erimesiyle Mücadele Eden Girişimci 40 Kişiye İstihdam Sağladı

Kemik Erimesiyle Mücadele Eden Girişimci İstihdam Sağlıyor

İstanbul'da yaşayan Bahar Şamhili Tanju, 10 yıl önce aldığı kemik erimesi tanısının ardından evde hazırladığı kemik suyunu, KOSGEB'in desteğiyle markalaştırarak 40 kişiye istihdam sağlıyor.

2014 yılında hastanede yapılan değerlendirmenin ardından osteoporoz tanısı konulan Tanju, doktorların önerisiyle sağlığına kavuşmak için evinde hazırladığı ilikli kemik sularını tüketmeye başladı. Tedavi sürecinde bu doğal ürünlerin etkisini gözlemleyen Tanju, pazarda doğal kemik suyu bulamamanın farkına vardı.

Kendi Markasını Kurdu

Tanju, kolay ulaşılır bir doğal ürün sunmak amacıyla harekete geçti ve KOSGEB'in desteğiyle ilikli kemik suyu ve çorbalarının yer aldığı kendi markasını kurdu. "Bu kadar kıymetli bir gıdanın, bizim kültürümüzde yer aldığını belirterek, tüm dünyaya en taze haliyle sunmak istedim" diyen Tanju, 2016 yılında iki üniversiteden öğretim üyeleriyle 9 ay süren bir AR-GE çalışması yaptıklarını aktardı.

"Ben bir kadın girişimci olarak, KOSGEB'ten aldığım destekle motive oldum. Markamız, Türkiye’nin kendi sermayesiyle kurulmuş bir kadın girişimci markası" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Ürünleri Geleceğe Taşımak

Tanju, kemik suyu hazırlama sürecinin meşakkatli, ancak katma değeri yüksek bir iş olduğunu belirtti. Şu an 17 çeşit ürün sunduklarını belirten Tanju, ürünlerin inden 5 çeşit kemik ve tavuk suyu, 4 çeşit sakatat çorbası ile geleneksel Anadolu tatlarına yer verdiklerini dile getirdi.

"Anadolu kadınlarının üretim yaptığı coğrafi işaretli ürünlerle hazırlıyoruz" diyen Tanju, köklere saygıyla ürettiklerini ifade etti.

Gelecek Hedefi: İhracat

Tanju, markası ile 40 kişiye istihdam sağladığını, çalışanların yarısını kadınların oluşturduğunu belirtirken gelecek dönem için bu oranın artacağını ifade etti. En büyük hedefinin ihracat olduğunu dile getiren Tanju, "Son yıllarda dünya genelinde kemik suyu satan kafelerin sayısı artıyor. Bu sağlık açısından değerli bir içecek haline geldi. Avrupa ve Asya’dan yoğun talep alıyoruz. Geleneksel gıdamızı globale taşımak için çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Girişimci Bahar Şamhili Tanju, 10 yıl önce aldığı kemik erimesi tanısının ardından evde...

Girişimci Bahar Şamhili Tanju, 10 yıl önce aldığı kemik erimesi tanısının ardından evde hazırladığı kemik suyunu KOSGEB'in desteğiyle markalaştırarak, 40 kişiye istihdam sağlıyor.

Girişimci Bahar Şamhili Tanju, 10 yıl önce aldığı kemik erimesi tanısının ardından evde...

Girişimci Bahar Şamhili Tanju, 10 yıl önce aldığı kemik erimesi tanısının ardından evde hazırladığı kemik suyunu KOSGEB'in desteğiyle markalaştırarak, 40 kişiye istihdam sağlıyor.

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