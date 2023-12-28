Kimliğiyle başvuran 100 bin TL nakit parayı kapar! Kamu bankasından kaçmaz fırsat

Müşterilerine özel olarak tasarlama yapılırken müşterilerine TC kimlik numaralarına göre ödemeler yapılarak 100 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Bu avantajlı kampanya üzerinden nakit kredi kullanılarak hızlı ve anında nakit destek sağlanır.

Banka üzerinden gelen açıklamalar üzerine nakit kredi almak isteyenlerin uygun ödeme koşulları sağlandı. Ay sonuna kadar gerçekleştirilecek özel kampanya üzerinden nakit kredi başvurusu yapılarak 10 bin TL - 100 bin TL arasında farklılık göstererek nakit ödemeler sunulur.





NAKİT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi internet sitesi üzerinden giriş yapılarak başvurular yapılır. Bu fırsatlar üzerinden faydalanırken kredi alacak kişilere 36 ay vade kadar 50 bin TL, 24 ay vadeye kadar 100 bin TL ödeme imkanı sağlandı.

Başvurular sadece bireysel müşterilere açık olurken destek sağlanır. Kredilerde hesaplamalar yapılırken özellikle maaşı hesaplarına sahip olan kişiler, 100 bin TL için bunun yanı sıra avantajlar ödeme seçeneklerden yararlanabilir.

FAİZ ORANLARI VE BAŞVURU SÜRESİ

Özel kampanyalar sunulurken avantajlar ise faiz oranları, kredi alımlarında kişilere dikkat çeken fırsatları sağladı. Başvuru yapanlarının banka tarafından sunulan şartlarına uygunluk bakılıyor. Başvuru süreci oldukça kolay olurken müşterilere resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak başvurular tamamlanır.