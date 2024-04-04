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Kira geliri beyanı için yarın son gün: Kaçıranlara cezai yaptırım

Mülk sahiplerinin 2023 yılına ait kira gelir beyanı bildirimi için yarın (5 Nisan) son gün. Kira gelir beyannamesi vermeyen vatandaşlar için cezai işlem uygulanacak.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:30
Kira geliri beyanı için yarın son gün: Kaçıranlara cezai yaptırım

İş yeri ya da konutunu kiraya veren mülk sahiplerinin, elde etmiş oldukları gelirlerin beyanını vermeleri için yarın (5 Nisan) son gün olarak belirlendi. 2023 yılında, konut kira geliri 21 bin TL’yi aşan kişilerin, belirtilen süre dolmadan beyanname vermesi gerekiyor. Öte yandan kesintiye tabi olan 150 bin TL ve üzerinde olan iş yeri gelirinin de beyan edilmesi zorunlu. Kesintiye tabi olmayan iş yerleri için ise beyanname verme sınırı 8 bin 400 TL olarak belirlenmiş durumda.

Belirtilen süre zarfı içerisinde beyanda bulunmayan kişilere, elde etmiş oldukları kira gelirine göre cezai işlem uygulanacak.

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