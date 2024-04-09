Kira geliri beyannamesi vermeyenler için son çağrı: Pişmanlık hükümlerinden yararlanabilirler

Kira geliri beyannamesi süresi sona erdi ancak belirtilen süre içerisinde gerekli işlemleri yapmayanlar için bir yol daha var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beyanname vermesi gereken ama istenen sürede vermemiş olanlar için pişmanlık hükümlerinden yararlanılabileceğini hatırlattı. Bakan Şimşek, pişmanlıkla beyanname verenler için cezai işlemlerin uygulanmayacağının altını çizdi.

Denetimler başlatıldı

Bakan Şimşek, kira geliri elde eden konut ve iş yeri sahiplerinin tespitine yönelik çalışmaların yapıldığını ifade etti. Tapu ve nüfus idareleri ve sigorta şirketleri başta olmak üzere pek çok kurum üzerinden alınan bilgilerle, kiraya verilen 1.5 milyondan fazla konut için denetim çalışmaları başlatıldı. Şimşek, kiraya verilen iş yeri ve konutların, vergi dairesi çalışanları tarafından tek tek ziyaret edildiğini de ekledi.

Beyanname vermeyenlere bilgilendirme

Bakan Şimşek, beyan verilmesi gereken süre zarfı içerisinde beyannamelerini vermeyen 1 milyondan fazla kişiye SMS ile bilgilendirme ve hatırlatma yapıldığını ifade etti. Öte yandan Bakan, belirtilen süre içerisinde 1 milyon 811 bin mükellefin beyanname vermiş olduğunu da belirtti.

Beyanname vermeyenler ceza ödeyecek

Bakan Şimşek, bazı mükelleflerin gelir beyannamesini vermediğinin tespit edildiğinin de altını çizdi. Bu kişiler için pişmanlıkla beyanname verilme şansı bulunduğunu ifade eden Şimşek, bunun da yapılmaması durumunda kişilere cezai işlem uygulanacağını duyurdu.