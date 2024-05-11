Kira sözleşmesi biten dizlerini dövecek! Sözleşme bitimi kapıya konabilirsiniz

Değişen piyasa koşulları nedeniyle mülk sahibinin, sözleşme dışı nedenlerle kiracıyı tahliye etme hakkı yoktur. Bir kiracıyı tahliye etmek için geçerli bir nedeninizin olması gerekir; bunlardan en yaygın olanı kiranın ödenmemesidir. Kiracı kira bedelini ödemediği takdirde noter bir ay içerisinde ödeme talep yazısı gönderecektir. Borcun zamanında ödenmemesi durumunda mülk sahibi mahkeme aracılığıyla tahliye talebinde bulunabilir. Bu prosedürün amacı hem kiracının haklarını hem de mülk sahibinin mülkiyet haklarını yeterince korumaktır.

Kiracı başka hangi durumlarda tahliye edilebilir?





Kira kanunu, kiracının tahliyesini açıkça düzenlemektedir. Kira süresi içerisinde iki geçerli ihtar aldıktan sonra kiracının ödeme yapmaması durumunda tahliye işlemleri başlatılabilmektedir. Ayrıca, kiralık mülkünüzün yıkılması, onarılması ya da yenilenmesi gerekiyorsa tahliye yükümlülüklerine tabi olabilirsiniz. Kumar, fuhuş veya uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda kiracıların tahliye edilmesi de gerekebilir.

Kiracının imza sırasında ya da sonrasında imzaladığı tahliye beyanı da geçerli tahliye nedeni sayılır.

Eğer mülk sahibi, mülke kişisel bir ihtiyaç gösterebiliyorsa, kiracının tahliyesi gündeme gelebilir. Taşınmazın el değiştirmesi ve yeni sahibinin tahliye talebinde bulunması halinde bu durum da geçerli ahliye sebebi sayılır. 10 yıl ya da daha uzun süreli süresiz kiralamalarda mülk sahiplerinin de yasal olarak üç ay öncesinden tahliye talebinde bulunma hakkı vardır.