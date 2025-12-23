DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,68 -0,6%
ALTIN
6.173,04 -1,14%
BITCOIN
3.741.356,88 1,16%

Kırıkkale'de Emeklilere Aralık Pazar Desteği: 689 Kişiye 1.500 TL

Kırıkkale Belediyesi, Aralık ayında 689 ihtiyaç sahibi emeklinin Kırıkkale Kart hesaplarına 1.500 TL aktardı; proje toplam katkısı 9 milyon 168 bin TL'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:24
Kırıkkale'de Emeklilere Aralık Pazar Desteği: 689 Kişiye 1.500 TL

Kırıkkale'de Emeklilere Aralık Pazar Desteği Ödemeleri Yapıldı

689 emekliye 1.500 TL'lik nakdi destek aktarıldı

Kırıkkale Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Aralık ayı Pazar Desteği ödemelerini ihtiyaç sahibi emeklilerin Kırıkkale Kart hesaplarına aktardı.

Emekli Pazar Desteği Projesi kapsamında Aralık ayında toplam 689 emeklinin hesabına 1.500 TL tutarında nakdi destek gönderildi. Bu ödemelerle yalnızca Aralık ayı içinde emeklilere sağlanan desteğin tutarı 1.033.500 TL oldu.

Projeyle, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emeklilere düzenli destek sağlanıyor. Projenin uygulamaya konulduğu günden bu yana emeklilere yapılan toplam katkının 9 milyon 168 bin TL seviyesine ulaştığı bildirildi.

Başkan Önal: Sosyal belediyecilik önceliğimiz

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Önal, göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyeciliği öncelik olarak benimsediklerini vurguladı. Önal, aylık 1.500 TLlik pazar desteğinin emeklilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık sağlayacağını belirtti.

Başkan Önal ayrıca, emeklilerin yıllarca çalışarak ülkeye değer kattığını hatırlatarak bu desteğin ekonomik bir katkı olmasının yanı sıra bir dayanışma ifadesi olduğunu söyledi. Sosyal destek uygulamasının önümüzdeki dönemlerde artırılarak sürdürüleceği kaydedildi.

EMEKLİLERİN ARALIK AYI "PAZAR DESTEĞİ" ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI

EMEKLİLERİN ARALIK AYI "PAZAR DESTEĞİ" ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI

BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL PAZARDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Emeklilere Aralık Pazar Desteği: 689 Kişiye 1.500 TL
2
Siemens Healthineers TÜRKRAD 2025'te Sürdürülebilir Görüntüleme ve Yapay Zekâ Vurgusu
3
TAB Gıda 2000’inci Restoranını Kars’ta Açtı
4
Veri İstanbul: Yapay Zeka Destekli Açık Veri Kütüphanesi Tanıtıldı
5
Bulgar Levası Tabelalardan Kalktı: Edirne, TCMB ve Euro Geçişi
6
Türkiye-Pakistan Savunma ve Havacılık İş Birliği Güçleniyor
7
Elazığ'da ETOPDER Projesi IPARD III'ten Destek Aldı — Baskil YEG 15 Milyon TL

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi