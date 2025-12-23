Kırıkkale'de Emeklilere Aralık Pazar Desteği: 689 Kişiye 1.500 TL

Kırıkkale'de Emeklilere Aralık Pazar Desteği Ödemeleri Yapıldı

689 emekliye 1.500 TL'lik nakdi destek aktarıldı

Kırıkkale Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Aralık ayı Pazar Desteği ödemelerini ihtiyaç sahibi emeklilerin Kırıkkale Kart hesaplarına aktardı.

Emekli Pazar Desteği Projesi kapsamında Aralık ayında toplam 689 emeklinin hesabına 1.500 TL tutarında nakdi destek gönderildi. Bu ödemelerle yalnızca Aralık ayı içinde emeklilere sağlanan desteğin tutarı 1.033.500 TL oldu.

Projeyle, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emeklilere düzenli destek sağlanıyor. Projenin uygulamaya konulduğu günden bu yana emeklilere yapılan toplam katkının 9 milyon 168 bin TL seviyesine ulaştığı bildirildi.

Başkan Önal: Sosyal belediyecilik önceliğimiz

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Önal, göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyeciliği öncelik olarak benimsediklerini vurguladı. Önal, aylık 1.500 TLlik pazar desteğinin emeklilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık sağlayacağını belirtti.

Başkan Önal ayrıca, emeklilerin yıllarca çalışarak ülkeye değer kattığını hatırlatarak bu desteğin ekonomik bir katkı olmasının yanı sıra bir dayanışma ifadesi olduğunu söyledi. Sosyal destek uygulamasının önümüzdeki dönemlerde artırılarak sürdürüleceği kaydedildi.

