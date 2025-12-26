DOLAR
Kırıkkale'de Saatte 240 Ton Kapasiteli Asfalt Plent Hizmete Girdi

İl Özel İdaresine bağışla kazandırılan, saatte 240 ton kapasiteli asfalt plent ile Kırıkkale'de 185 köy yoluna daha hızlı, kaliteli ve ekonomik asfalt hedefleniyor.

Kurulum aşaması tamamlanan ve özellikle köy yollarında kullanılmak üzere hizmete alınan asfalt plent tesisi, saatte 240 ton üretim kapasitesiyle yol yapım süreçlerini daha etkin ve planlı hale getirmeyi hedefliyor.

Tesisin amacı ve katkısı

Vali Mehmet Makas, İl Özel İdaresine kazandırılan asfalt plent tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Makas, tesisin kamu kaynağı kullanılmadan bağış yoluyla İl Özel İdaresine ait olduğunu ve bunun önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip tesisin il genelindeki yol altyapısına ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Vali Makas, güçlü idare anlayışıyla kesintisiz hizmet hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bu tesis sayesinde ilimiz merkez ve ilçelerine bağlı 185 köy yoluna daha hızlı, daha kaliteli ve daha ekonomik asfalt hizmeti sunulacak. Sıcak asfalt (BSK) imalatı yapabilme kabiliyetiyle köy yollarımızın standartları daha da yükselecek".

Çalışmalar ve değerlendirme

Devam eden çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fazlı Altuntop'tan bilgi alan Vali Makas, görevli personele kolaylıklar dileyerek asfalt plent tesisinin hayırlı olmasını temenni etti.

