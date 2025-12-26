İş Bankası’ndan 'Ödeme İste' ve 'Dijital Tahsilat' ile Tahsilatta Yeni Dönem

Türkiye İş Bankası, tahsilat süreçlerini kolaylaştıracak yeni ürünü Ödeme İste ile Dijital Tahsilat uygulamasını müşterilerinin hizmetine sundu. Banka, işletmelerin tahsilat taleplerini kendilerinin göndermesine imkan tanıyarak nakit akış yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ürün ve işleyiş

Açıklamaya göre Ödeme İste ve Dijital Tahsilat, Merkez Bankası’nın FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi üzerinde çalışıyor. İlk entegrasyon, tahsilatlarda kullanılmak üzere Coca-Cola İçecek ve bayileri tarafından gerçekleştirilecek. Uygulama, ödeme taleplerinin hızlı ve kolay şekilde iletilmesini sağlayan finansal teknoloji platformu Nakitera iş birliğiyle hayata geçirildi ve Türkiye’de yeni bir tahsilat altyapısı devreye alındı.

Banka yetkilisinin açıklaması

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy konuya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Müşterilerimize ticari faaliyetlerinde kolaylık ve hız sağlayacak dijital çözümler sunma odağımız çerçevesinde Ödeme İste ile Dijital Tahsilat çözümünü Türkiye’de kullanıma sunan öncü banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uygulama ile müşterilerimizin tahsilatlarını kendilerinin talep ederek takibine olanak tanıyoruz. Böylelikle işletmeler, hızlı ve kolay bir biçimde nakit akışlarını yönetebiliyor. Teknolojiyi odağımıza alarak müşterilerimizin finansal işlemlerini kolaylaştıran yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz."

İş birliği paydaşlarının görüşleri

Coca-Cola İçecek (CCI) Türkiye Bölge Direktörü Hasan Ellialtı ise iş birliğine ilişkin, "İş Bankası ve Anadolu Grubu iştiraki Nakitera ile gerçekleştirdiğimiz bu yenilikçi iş birliği sayesinde tahsilat süreçlerimizi dijitalleştirerek operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz. Ödeme İste ile Dijital Tahsilat çözümü, hem iş ortaklarımız hem de müşterilerimiz için hızlı ve şeffaf bir ödeme deneyimi sunmamıza olanak tanıyor. CCI olarak, ‘En iyi Hızlı Tüketim Ürünleri şirketi olma’ vizyonumuz doğrultusunda müşteriyi ve teknolojiyi iş süreçlerimizin merkezine koyarak ekosistemimize değer katmaya ve sektörde dijital dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz."

Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel da "İş Bankası’nın yenilikçi yaklaşımıyla hayata geçirilen Ödeme İste ile Dijital Tahsilat çözümünü platformumuza entegre ederek işletmelerin kullanımına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Finansal akışların dijitalleşmesini hızlandıran bu iş birliği, tahsilat süreçlerinde operasyonel verimliliği ve tahsilat hızını önemli ölçüde artırıyor" dedi.

Nasıl çalışıyor ve kimler yararlanabilir?

Açıklamada yer alan detaylara göre, Ödeme İste ile gönderilen ödeme talebi doğrudan alıcının bankasına iletilebiliyor. Tahsilat yapacak kurumlar ödeme talebine belirli bir tarih atayarak ödemenin ne zaman yapılacağını önceden planlayabiliyor. Ödemeyi yapacak taraf, kendi bankasının mobil uygulaması üzerinden gelen ödeme talebini görüntüleyerek hızlı bir şekilde onay verebiliyor.

Uygulamaya entegre olarak kullanmaya başlamak isteyen kurumlar, detaylı bilgi için İş Bankası şubeleri ve isbank.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

