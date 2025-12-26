Bursa Büyükşehir 2025'te Çiftçiye Güçlü Destek: 15 Milyon Metre Boru ve 24 Mio TL Mazot

Bursa Büyükşehir 2025'te çiftçiyi yalnız bırakmadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025 yılı içinde yürütülen tarımsal destek ve projeleri Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda paylaştı. Başkan Bozbey, "Sadece sanayi kenti değil aynı zamanda tarım kentidir Bursa" sözleriyle kentin tarıma verdiği önemi vurguladı.

2025 destekleri ve altyapı yatırımları

Bozbey, tarımsal dönüşüm ve su verimliliğine yönelik hedeflerini açıklayarak su tüketimini azaltacak uygulamaların yaygınlaştırılacağını belirtti. Başkanın sözleri şöyle: "Hedefimizin değişimi ve dönüşümü sağlayarak daha az suya ihtiyaç duyan ürünleri yaygınlaştırmak ya da daha az suyla sulayarak vahşi sulamadan vazgeçip iyi verim almayı sağlamak". Kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğini sağlama amacı öne çıktı.

2025'te geri dönüşümden üretilen yaklaşık 15 milyon metre damla sulama borusu, 17 ilçede yaklaşık 5 bin 800 çiftçiye %100 hibe olarak dağıtıldı. Ayrıca aynı üreticilere yaklaşık 24 milyon liralık mazot desteği sağlandığı belirtildi.

Sıvı gübre, tohum ve hayvancılık destekleri

Başkan Bozbey hayvancılığa yönelik desteği de aktardı: "Bin 600 üreticimize sekizer bin lira yem ve aşı desteği sağlayarak hayvancılığa destek olduk". Ayrıca belediye tarafından üretilen 142 bin kilogram sıvı gübre 6 bin 500 üreticiye ulaştırıldı.

Bozbey, 400 üreticiye 44 ton tohumluk buğdayın %100 hibe olarak verildiğini söyledi. Dağ bölgesinde satın alma garantili ata buğday ekimi de sağlanarak bin dönüm arazide ekim gerçekleştirildi; Başkan, "Bunu genişleterek sürdürüyoruz. Bin dönüm arazide ekim sağlandı. Şimdiden o bölgenin talebi 2 bin dönüme çıktı. Biz gençlerimizi her yaştan vatandaşımızı kırsalda yaşamlarını sürdürebilir kılma adına projeleri geliştirdiğimizde özellikle gençlerimiz orada kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Üretici alımları ve gıda yardımları

Belediyenin üreticiden alım politikaları da aktarıldı. Bozbey, 33 ton yağlık tohum desteğiyle elde edilen üretimden yaklaşık 1.075 adet 5 litrelik ayçiçeği yağının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca Gemlik'ten 100 ton zeytin alımı yapıldığını ve devam ettiğini belirtti.

Toplanan verilere göre belediye, dağ yöresindeki üreticilerden 5 milyon 336 bin bin litre süt alımı gerçekleştirdiğini; bu sütü piyasanın üzerinde fiyatla alarak üreticiyi desteklediklerini kaydetti. Çiftçilerden 50 ton ata tohumu, besicilerden ise 84 ton kıyma ve 46 ton kuşbaşı alındı. Başkan Bozbey, "Tarladan sofraya uzanan zincirin her halkasına üreticinin ve tüketicinin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, BU YIL İÇİNDE 15 MİLYON METRE DAMLA SULAMA BORUSU, 142 BİN KİLOGRAM SIVI GÜBRE VE 24 MİLYON LİRALIK DA MAZOT DESTEĞİNDE BULUNDUKLARINI SÖYLEDİ.