Bolat: Esnaf Kredilerinde 23 Yıldır %50 Hazine Sübvansiyonu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ahilik Buluşması Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreninde yaptığı konuşmada, hükümet olarak esnafın toplumdaki önemini dikkate aldıklarını vurguladı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Ahilik ve esnafın rolü

Bolat, ahilik kültürüne hizmet eden esnaf ve sanatkârların ülke ekonomisine katkılarına teşekkür ederek, belirli kriterleri sağlayanlara Ahi Esnaf Berat takdim edeceklerini söyledi. Ahilik Haftası kutlamalarının her yıl 22-28 Eylül haftasında Kırşehir’de yapıldığını hatırlatan Bolat, bu yılki programlarda Ahi Evran Üniversitesi ve diğer üniversitelerin büyük katkı sağladığını ifade etti.

Esnaf yapısı ve destek mekanizmaları

Türkiye’de 2 milyon 273 bin kayıtlı esnaf ve yaklaşık 3 bine yakın esnaf odası bulunduğunu belirten Bolat, bu yapının içinde 82 birlik, 13 federasyon ve TESK olduğunu kaydetti. Esnafın mali ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren TESKOMB ile sürekli mali destek verdiklerini söyledi. Ayrıca, 2013’te 1,6 milyon olan kayıtlı esnaf sayısının bugün 2 buçuk milyona ulaştığını aktardı.

Finansal destekler ve sübvansiyonlar

Bolat, Covid-19 döneminde esnafa verilen gelir kaygı, kira ve nakit hibelerini, 6 Şubat depremi sonrası 27 bin 202 esnaf ve sanatkara Halkbankası desteklerinin sağlandığını hatırlattı. Ayrıca şunları paylaştı:

• "Esnafa 2002’den önce yüzde 20 hazine sübvansiyonlu verilen esnaf kredilerinde bu sübvansiyonu biz 23 yıldır yüzde 50 olarak vermekteyiz".

• Bazı genç girişimci ve usta mesleklerinde yüzde yüz sübvansiyonlu finansman desteği verildiğini belirtti.

• İş yeri ve taşıt yatırımları ile ticari araç alımlarında esnaf desteklerini 2 buçuk milyon liraya çıkardıklarını, esnafa işletme desteğini ise 1 milyon liraya yükselttiklerini ve finans maliyetinin yüzde 25e düşürüldüğünü hatırlattı.

Kredi kolaylıkları ve mali desteklerin etkisi

Esnafın ödemelerinin vadesinin üç yıldan dört yıla çıkarıldığını ve taksit ödemeleri için isteğe bağlı olarak 3 ayda birden 6 ayda bire düzenleme yapıldığını belirten Bolat, bu kolaylıkların esnafın finansal durumunu iyileştirmeye yönelik olduğunu vurguladı. Bakan, hükümet döneminde esnafın finansal desteklerden 23 yılda tam 4 buçuk milyon kezden fazla faydalandığını ve bunun toplamda 718 milyar liraya ulaştığını söyledi (bugünün değeriyle yaklaşık 20 milyar dolar olarak ifade edildi).

Mevzuat çalışmaları ve gelecek adımlar

Bakanlık olarak 5362 Sayılı Esnaf Ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanununda değişiklik çalışmalarının sürdüğünü belirten Bolat, 2025-2029 Esnaf Ve Sanatkar Strateji Belgesi ve kanun değişikliklerinin 6. Esnaf ve Sanatkarlar Şurasında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

TESK ve Ahi Esnaf Beratı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ahilik geleneğine verdiği değeri vurguladı. Palandöken, yapılan programlarla gençlerin ahilik kültürünü benimsemesi ve gelecek nesillere taşımasının hedeflendiğini söyledi.

Programda, ticari ilişkilerde dürüstlük, meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet ile tüketici güveni ve memnuniyetine özen gösteren esnaf ve sanatkârlara Ahi Esnaf Beratı takdim edildi.

