İstanbul'da 220 Bin Gıda Denetimi: 9.300 İşletmede Uygunsuzluk ve 565 Milyon TL Yaptırım

Suat Parıldar, İstanbul'da yıl içinde 220 bin gıda denetimi yapıldığını, 9.300 işletmede uygunsuzluk tespit edildiğini ve 565 milyon TL'nin üzerinde yaptırım uygulandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:17
İstanbul'da 220 Bin Gıda Denetimi: Denetimler ve Yaptırımlar

Suat Parıldar'dan kapsamlı denetim ve sonuç raporu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, katıldığı bir programda kent genelinde yürütülen gıda denetimlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Parıldar, gıdayı 'bir milli güvenlik meselesi' olarak nitelendirerek, tohumdan çatala izlenebilirliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Parıldar, İstanbul'da toplam 136 bin gıda işletmesi220 bin denetimi tamamladık" dedi. Yıllık bazda 230-240 bin denetim yapıldığını ifade eden Parıldar, kent genelindeki 39 ilçede güvenilir gıdaya erişim için yoğun çaba gösterdiklerini aktardı.

Programda ayrıca, 11-13 Kasım tarihlerindeki zehirlenme vakasına ilişkin değerlendirme yapıldı. O döneme ilişkin olarak 175 ihbar alındığını, 641 kişinin etkilendiğinin belirlendiğini söyledi. Bu sürede işletmelerden 330 gıda numunesi alındığını, bunlardan 235'inin sonuçlandığını ve tespit edilen uygunsuz numune sayısının 5 olduğunu açıkladı.

Yıl içinde yürütülen denetimlerde 9.300 işletmede çeşitli uygunsuzluklar tespit edildiğini bildiren Parıldar, uygulanan yaptırımların toplamının 565 milyon lirayı aşkın tutarda olduğunu söyledi. Ayrıca 262 işletme faaliyetten men edilirken, insan sağlığını tehlikeye düşüren gıda üretimi ve arzı nedeniyle 87 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Denetçilerin gerektiğinde yerinde numune aldığını belirten Parıldar, bugüne kadar 7.617 numunenin analize gönderildiğini, uygunsuzluk tespit edilen 590 işletmeye yaptırım uygulandığını açıkladı. Parıldar, "Gıda güvenirliğiyle ilgili riskimiz, hassasiyetimiz, kabul edilebilirliğimiz sıfırdır" sözleriyle denetim kararlılığını vurguladı.

Parıldar, İstanbul'un yaklaşık 16 milyon yerleşik ve hareketlilerle birlikte 20 milyona yakın nüfusu barındıran bir dünya şehri olduğuna dikkat çekerek, sağlıklı gıdaya erişim için yürütülen çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

