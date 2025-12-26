DOLAR
Şekerbank CDP'de Üç Kategoride 'A' Skoru: İklim, Su ve Ormansızlaşmada Lider

Şekerbank, CDP'de İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Ormansızlaşma kategorilerinde 'A' alarak 23 bin şirket arasında uluslararası sürdürülebilirlik liderleri arasına girdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:21
Şekerbank CDP'de Üç Kategoride 'A' Skoru ile Uluslararası Sürdürülebilirlik Liderleri Arasında

Şekerbank, dünyanın önde gelen bağımsız çevresel raporlama platformu CDP (Carbon Disclosure Project) kapsamında İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Ormansızlaşma kategorilerinin tamamında en yüksek seviye olan 'A' skorunu alarak uluslararası alanda öne çıktı. Banka, bu yıl ilk kez raporlanan Ormansızlaşma kategorisinden de 'A' notu alarak 23 bin şirket arasından üç kategoride de 'A' alan sayılı kuruluşlardan biri oldu.

Bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımı

Yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınmayı iş modelinin merkezine alan Şekerbank, iklim, su ve doğa başlıklarını entegre eden politikalarıyla CDP değerlendirmelerinde güçlü performans sergiledi. İklim Değişikliği kategorisinde banka, kredi portföyünün neredeyse tamamını kapsayan risk ve fırsat analizleriyle, düşük karbonlu ve iklim dirençli dönüşümü destekleyen uygulamalarla öne çıktı.

Su Güvenliği alanında özellikle tarım sektöründe kuraklık ve fiziksel iklim risklerine odaklanan analizler; modern ve verimli sulama yatırımlarını teşvik eden finansman çözümleriyle desteklendi. Bu yaklaşım, tarım ve KOBİ odaklı finansman stratejileriyle birlikte sürdürülebilir etki yaratmayı hedefliyor.

Bu yıl ilk kez raporlanan Ormansızlaşma kategorisinde ise Şekerbank, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) ve doğa esaslı kredi politikalarını bütüncül biçimde uygulayarak 'A' notu almaya hak kazandı.

Yetkili açıklaması

Şekerbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Nur Çetinel konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"CDP’nin iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma kategorilerinin tamamında ‘A’ notu almamız; sürdürülebilir finansmanı tüm müşteri segmentlerine yaygınlaştıran, doğa ve iklim odaklı stratejik yaklaşımımızın uluslararası ölçekte teyit edilmesi anlamına geliyor. Banka olarak, özellikle tarım ve KOBİ odaklı finansman çözümlerimizle çevresel etkilerin azaltılmasına ve Türkiye’nin yeşil dönüşümüne somut katkı sunmayı sürdüreceğiz. İklim, su ve doğa odağında attığımız her adımı, uzun vadeli kalkınma vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz."

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

