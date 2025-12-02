Kırklareli'de Tohum Bayilerinde Sertifikalı Tohum Denetimi

Lüleburgaz'da mevzuata uygunluk kontrolü yapıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından bayi ve işletmelerde sertifikalı buğday ve arpa tohumlukları denetimleri gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tohum bayi işletmelerinde yaptığı denetimlerde ilgili kanun ve mevzuatlara uyulup uyulmadığını titizlikle kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tohumluk denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler.

