Kırklareli'de Tohum Bayilerinde Sertifikalı Tohum Denetimi

Lüleburgaz'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, sertifikalı buğday ve arpa tohumluklarını mevzuata uygunluk açısından denetledi; denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:05
Lüleburgaz'da mevzuata uygunluk kontrolü yapıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından bayi ve işletmelerde sertifikalı buğday ve arpa tohumlukları denetimleri gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tohum bayi işletmelerinde yaptığı denetimlerde ilgili kanun ve mevzuatlara uyulup uyulmadığını titizlikle kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tohumluk denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler.

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ TARAFINDAN, BAYİ VE İŞLETMELERİNDE SERTİFİKALI BUĞDAY VE ARPA TOHUMLUKLARI DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

