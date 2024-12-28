Kırklareli'nde Maden Sahası İçin Uç Ürün Tesisi İhalesi Başlıyor

Kırklareli'nde Maden İhalesi Duyuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Kırklareli’nde bulunan bir maden sahasının uç ürün üretecek tesis şartıyla ileceğini açıkladı. İlgili duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhaleye Çıkacak Maden Sahası Bilgileri

Kırklareli’nde yer alan 4. grup maden sahası, altın veya bakır uç ürün üretimine yönelik tesis şartlı olarak ihale edilecek. İhaleye ilişkin detaylar, MAPEG'in resmi internet adresinde yayımlanacak. Bu bilgilere; sahanın ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanı, ihale tarihi ve saati gibi hususlar da dahil olacak.

İhale Süreci ve Tarihi

İhale ile ilgili usul ve esaslar, belirtilen internet adresinde duyurulacak ihale şartnamesinde yer alacak. İhale işlemi, ilan edilen tarih ve saatte MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve sonuçlandırılacak.