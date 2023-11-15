Kırmızı ette buzlukları dolduran indirim! Kıyma, kuşbaşı ve antrikot fiyatları o markette indirimde!

Kasım ayı indirimlerinde kırmızı ette görülmemiş indirimler o markette. Acele edin....

Kırmızı ette buzlukları dolduran indirim! Kıyma, kuşbaşı ve antrikot fiyatları o markette indirimde!
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KIRMIZI ETTE GÖRÜLMEMİŞ KASIM İNDİRİMİ!

Türkiye'de enflasyonun sürekli olarak artmasından dolayı özellikle kırmızı et fiyatları da aldı başını gitti. Hal böyle olunca da vatandaşlar kırmızı etin yanından bile geçemez oldular. Ancak bir süper market enflasyonla mücadele kapsamında kırmızı et çeşitlerinde ciddi bir indirim yaptı. İşte detaylar….

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Kırmızı etin ciddi olarak zamlanmasından sonra vatandaşlar market market ucuz et arayışında. Bir süper markette kırmızı et fiyatlarında önemli bir indirime gidince vatandaşlar için müjdeli bir haber gelmiş oldu. 11 kasımda başlayan indirimler ile vatandaşlar kırmızı et fiyatlarında görülmemiş indirim fırsatını yakalamış oldular. İndirimde kıyma, kuşbaşı, dana döş, antrikot ve bir çok kırmızı et çeşidi bulunuyor.

Kasım ayı indirimlerine bir yenisi daha eklendi. Happy Center marketler kırmızı et reyonunda kasım ayı indirimlerini başlattı. Bir çok kırmızı et çeşidi ciddi indirimler ile vatandaşın dikkatini çekiyor. Kasım indirimler kapsamında bir çok ürününde enflasyona inat indirimli ürünler satan süper market kırmızı et reyonunda da indirime gitti. Vatandaşlar bu kırmızı et indirimini kaçırmamak ve uygun kaliteli kırmızı et almak için ise marketin yolunu çoktan tuttu.

 

GÖRÜLMEMİŞ KASIM İNDİRİMİ

 Happy Center, 11.11 indirimlerine bir yenisini daha ekledi. Müşterilerin dikkatini çekmek için kasım ayı özel indirimlerine başlayan süper markette kırmızı et ürünleri görülmemiş indirimlerle müşterilerin oluyor. Sizde bu avantajlı fiyatlardan yararlanmak için en yakın Happy Center marketin yolunu tutun!

8Kasımda başlayan ve 20 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek olan kasım indirimlerinden yararlanmak için bu tarihlerde marketleri ziyaret etmeyi unutmayın. Kampanya kapsamında kıymanın kilosu 259 TL'ye, kuşbaşı etin kilosu 289 TL'ye düştü.

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