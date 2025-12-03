Kırmızı ette indirim baskısı besiciyi zorluyor — 'Fiyatı üretici belirler'

Aras: Et fiyatlarının sorulacağı adres üreticidir

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, et üretimindeki maliyetlerin yükseldiğini ve üreticilerin kamuoyunda spekülatör gibi gösterildiğini belirterek, "Et fiyatlarının kasaplara değil, üreticiye sorulması lazım" dedi.

Aras, girdi maliyetlerinin her yıl arttığını fakat et fiyatlarının yaklaşık üç yıldır aynı seviyede tutulduğunu söyledi. Üreticilerin sahada yaşadığı zorlukları anlatan Aras, ülke genelinde son dönemde görülen şap hastalığının üretimde önemli bir verim kaybına yol açtığını ifade etti: "Yaklaşık olarak 7-8 aydır ülkemizde büyük bir şap hastalığı... üreticimiz yaklaşık olarak yüzde 30-40 civarında bir verim kaybına ulaştı."

Girdi maliyetlerindeki artışlara örnek veren Aras, saman fiyatlarının "2-3 bin liradan 8 bin liralara yükseldiğini", yem fiyatlarının ise "yüzde 30-40" arttığını söyledi. Buna bağlı olarak canlı kilogram maliyetinin "400 TL’ye çıktığını" kaydetti.

Aras, üreticinin satış maliyetinin altında fiyata zorlanması halinde üretimin devam edemeyeceğini vurguladı: "Şu anda üreticimize etin karkas yağlı fiyatı 600 TL maliyeti var; 600 TL’nin altında satan bir üretici zarar etmektedir."

Başkan, etin değerinin ancak üreticinin belirleyebileceğini belirterek, dışarıdan gelen açıklamaların doğru muhataplara dayanmadığını söyledi: "Kasaplar Odası, Kasaplar Federasyonu, PERDER gibi satıcı kuruluşlar üretimin hiçbir safhasında değildir. Biz üretim tarafındayız. Gelsinler besihanelerimize, çiftliklerimize ve maliyetleri yerinde görsünler."

Aras, ithalatın artışına da değinerek, gelen ithalatın kapasitenin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu aktardı: "İthalat bizim kapasitemizin yüzde 5’i kadar; yani yüzde 95’i yerli üretim." Üretim kaybı ve kapasite düşüklüğü nedeniyle ithalatın toplumun tüm ihtiyacını karşılamadığını söyledi.

Çözüm önerilerini sıralayan Aras, "Üretimi artırma, maliyetleri düşürme ve piyasaya daha uygun fiyatla et sunma" gerektiğini vurguladı. Üretici üzerindeki spekülasyon algısının giderilmesi gerektiğini, bunun yerine üreticiden bilgi alınarak doğru planlama yapılmasını talep etti.

Son olarak Aras, ucuz et beklentilerinin üretim gerçekleriyle örtüşmediğini belirtti: "Maliyetin yüksek olduğu yerde ucuza et yeme imkânı yok. Biz de ucuz mal etmek ve ucuza satmak isteriz ama pahalıya mal edip de ucuza kimse malını satmaz." Kapasitelerin şu anda boş olduğunu, besilik dana bulunamadığını ve yıllarca yaşanan üretimden çekilme ile birlikte şap salgınının etkisinin üretimi daha da azalttığını ekledi.

Aras sözlerini, üreticinin muhatap alınması gerektiği çağrısıyla bitirdi: "Hiç kimse üreticiyi spekülatör olarak göstermemeli; üreticiden bilgi alınmalı. Bu şekilde üretimi artırarak tüketiciye daha uygun fiyatlı et sunabiliriz."

