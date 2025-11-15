Kırşehir'de Soğukla Kömür Talebi Arttı: Fiyatlar 7-10 Bin TL

Kırşehir'de soğuyan hava kömür satışlarını artırdı. Konutların yaklaşık %70'i doğalgazlı olsa da ısı yalıtımsız evler kömüre yöneliyor; fiyatlar 7-10 bin TL aralığında.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:58
Kırşehir'de Soğukla Kömür Talebi Arttı: Fiyatlar 7-10 Bin TL

Kırşehir'de Kömür Satışları Soğukla Birlikte Arttı

Kırşehir'de havaların soğumaya başlamasıyla kömür satışlarında gözle görülür artış yaşandı. Kent genelinde konutların yaklaşık %70'i doğalgaz ile ısınıyor olsa da, özellikle ısı yalıtımı olmayan ve eski yapılarda yaşayan vatandaşlar kömür kullanımına yönelmeye devam ediyor.

Satışlarda Hareketlenme ve Fiyatlar

Kömür işletmecisi Tolga Çeliker, soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte satışların hızla arttığını belirtti. Çeliker, “Şehirde yüzde 70’lik bölümde doğalgaz mevcut. Ancak doğalgaz kullanımının olmadığı veya maliyet nedeniyle tercih edilmediği evlerde kömür yakımı devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte kömür satışlarında ciddi artışlar yaşıyoruz” dedi.

Çeliker, kentte kömür fiyatlarının sezonla birlikte netleştiğini ifade ederek, yerli kömürün ton fiyatının 7 bin TL ve ithal kömürün 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu söyledi.

Beklenti

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla kömür satışlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.

