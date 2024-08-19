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Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Haziran Ayında Artış Gösterdi

Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku 180,5 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:27
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Haziran Ayında Artış Gösterdi

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Artış Göstermeye Devam Ediyor

Kısa vadeli dış borç stoku, Haziran 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna kıyasla %2,5 artış göstererek 180,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlandı.

Bankalar ve Diğer Sektörlerin Durumu

Buna göre, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, %10,2 artışla 75,4 milyar dolara yükseldi. Bunun yanında, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise %1,6 azalarak 60,4 milyar dolara geriledi. Bunun nedeni ise, bankaların yurtdışında kullandıkları kısa vadeli kredilerin 2023 sonuna göre %38,7 artarak 17,5 milyar dolara çıkması olarak gösteriliyor.

Yurt Dışı Yerleşiklerin Mevduatları

Banka dışı yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları %5,8 azalarak 18,8 milyar dolara düşerken, yurtdışında yerleşik bankaların mevduatları da %4,9 düşüşle 19,7 milyar dolara geriledi. Yine de yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları %28,2 artışla 19,4 milyar dolara çıktı.

Özel Sektör ve Kamu Sektörü Borçları

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu bu dönemde %2,3 artarak 97,5 milyar dolara ulaştı. Kamu sektörünün borcu ise %11,1 artarak 38,3 milyar dolara yükseldi. Parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, %3,4 artışla 99,3 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise %2,4 azalarak 76,7 milyar dolara geriledi.

Kısa Vadeli Dış Borç Stokunun Kompozisyonu

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu incelendiğinde, bu borcun %49,5'inin dolar, %21,5'inin avro, %13,4'ünün TL ve %15,6'sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir. Ek olarak, orijinal vadesi bir yıl veya daha az kalmış dış borç verilerine göre hesaplanan kalan vade, 236,6 milyar dolar olarak belirlendi.

Sonuç

Kısa vadeli dış borç stoku içinde kamu sektörünün payı %23, Merkez Bankası'nın payı %18,9, özel sektörün payı ise %58,1 olarak hesaplandı. Bu veriler, Türkiye'nin dış borç durumunun genel yapısını ve değişimini göstermektedir.

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