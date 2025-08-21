KKM Bakiyesi 440,6 Milyar TL'ye Geriledi — Düşüş Sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinde düşüşün sürdüğünü gösterdi. Geçen hafta KKM bakiyesi 17 milyar 968,1 milyon lira azalarak 440 milyar 562,7 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Sektöründe Toplam Kredi ve Mevduat

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Ağustos haftasında yaklaşık 136 milyar 702,3 milyon lira artarak 20 trilyon 153 milyar 946,9 milyon liradan 20 trilyon 290 milyar 649,2 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil olmak üzere geçen hafta 431 milyar 449,2 milyon lira artarak 23 trilyon 903 milyar 322,3 milyon liraya yükseldi.

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Tüketici kredilerinin toplamı, 15 Ağustos itibarıyla 7 milyar 906,5 milyon lira azalarak 2 trilyon 446 milyar 578,2 milyon liraya geriledi. Bu tutarın 601 milyar 264,8 milyon lirası konut, 54 milyar 371,3 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 790 milyar 942,2 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 21 milyar 968,7 milyon lira artarak 2 trilyon 997 milyar 825,6 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 357 milyar 97 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 834 milyar 835,8 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 522 milyar 261,2 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Takipteki Alacaklar ve Yasal Öz Kaynaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 739,5 milyon lira artışla 458 milyar 565,9 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 338 milyar 291,3 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 9 milyar 545,6 milyon lira artarak 4 trilyon 230 milyar 917,9 milyon liraya ulaştı.

Sonuç olarak, KKM bakiyesi geçen hafta 17 milyar 968,1 milyon lira azalarak 440 milyar 562,7 milyon liraya geriledi ve böylece KKM büyüklüğü toplam mevduatın yüzde 1,84'ü seviyesine indi.