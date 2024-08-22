KKM Büyüklüğü Yüzde 10'un Altına Geriledi

KKM Büyüklüğünde Dikkat Çeken Düşüş

16 Ağustos itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi, geçen hafta içerisinde %3,2 azalarak 1 trilyon 659,7 milyar liraya geriledi. Bu durum, KKM'nin toplam mevduat içindeki payını da %10'un altına, %9,6 seviyesine çekti.

Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) göre, sektörün kredi hacmi 16 Ağustos itibarıyla 47 milyar 637 milyon lira artarak 14 trilyon 289 milyar 574 milyon liraya ulaştı. Bu süreçte bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise 332 milyar 130 milyon lira artışla 17 trilyon 294 milyar 844 milyon liraya yükseldi.

Tüketici Kredilerinin Durumu

Tüketici kredileri, 16 Ağustos tarihi itibarıyla 6 milyar 476 milyon lira azalışla 1 trilyon 762 milyar 549 milyon liraya geriledi. Kredilerin 453 milyar 788 milyon lirası konut, 83 milyar 264 milyon lirası taşıt, 1 trilyon 225 milyar 496 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

Bankaların Genel Durumu

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, %1,7 azalışla 1 trilyon 503 milyar 872 milyon lira oldu. Ayrıca, takipteki alacaklar önceki haftaya göre 2 milyar 396 milyon lira artarak 249 milyar 309 milyon liraya yükseldi.

Yasal Öz Kaynaklar Yükseldi

Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 9 milyar 216 milyon lira artarak 3 trilyon 80 milyar 659 milyon liraya ulaştı. Bu veriler ışığında, bankacılık sektöründe güvenin ve sağlığın korunması açısından önemli gelişmeler yaşanmaktadır.