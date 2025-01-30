KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Sürekli Devam Ediyor

KKM Hesap Bakiyeleri Düşüyor

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 26 milyar 34 milyon lira azalarak 1 trilyon 21 milyar 441 milyon liraya düştü. Bu, KKM bakiyesindeki %2,5'lik düşüşü temsil ediyor.

Bankacılık Sektöründen Son Veriler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Ocak haftasında 147 milyar 431 milyon lira artarak 16 trilyon 204 milyar 249 milyon liraya yükseldi.

Toplam mevduat ise, bankalar arası işlemler dahil, geçen hafta 258 milyar 360 milyon lira artışla 19 trilyon 385 milyar 129 milyon liraya ulaştı.

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Tüketici kredileri, 24 Ocak itibarıyla 16 milyar 506 milyon lira artarak 2 trilyon 37 milyar 610 milyon liraya çıktı. Bu miktarın 520 milyar 526 milyon lirası konut, 71 milyar 262 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 445 milyar 822 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

Ayrıca, taksitli ticari krediler de 14 milyar 255 milyon lira artarak 2 trilyon 281 milyar 78 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise %2 artışla 1 trilyon 833 milyar 113 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 644 milyar 219 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 188 milyar 894 milyon lirası taksitsiz borçlar oluşturuyor.

Bankacılık Sisteminin Temel Göstergeleri

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 439 milyon lira artışla 304 milyar 898 milyon lira oldu. Takipteki alacakların 229 milyar 767 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Bu dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 113 milyar 512 milyon lira artarak 3 trilyon 583 milyar 147 milyon lira seviyesine ulaştı.

Sonuç olarak, KKM bakiyesi toplam mevduatın %5,27'sini temsil ediyor.