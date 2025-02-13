KKM Hesap Bakiyelerinde Süregelen Düşüş: 966 Milyar Liraya Geriledi

KKM Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçtiğimiz hafta 30 milyar 168 milyon lira azalarak 966 milyar 22 milyon liraya düştü. Bu durum, KKM hesaplarındaki düşüş trendinin sürdüğünü gösteriyor.

Bankacılık Sektörü Verileri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 7 Şubat haftasında 118 milyar 527 milyon lira artarak 16 trilyon 485 milyar 706 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankacılık sektöründeki toplam mevduat, bankalar arası dahil olmak üzere 206 milyar 371 milyon lira artarak 19 trilyon 254 milyar 476 milyon liraya ulaştı.

Tüketici Kredilerinde Artış

Tüketici kredileri, 7 Şubat itibarıyla 4 milyar 502 milyon lira artışla 2 trilyon 67 milyar 197 milyon lira seviyesine çıktı.

Bu rakamın 526 milyar 134 milyon lirası konut, 70 milyar 255 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 470 milyar 808 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 36 milyar 202 milyon lira artarak 2 trilyon 335 milyar 53 milyon lira oldu.

Kredi Kartı Alacakları ve Yasal Öz Kaynaklar

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, yüzde 1,5 azalarak 1 trilyon 879 milyar 620 milyon liraya geriledi. Bu alacakların 662 milyar 594 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 217 milyar 26 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşmaktadır.

Ayrıca, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 7 Şubat itibarıyla 5 milyar 519 milyon lira artış göstererek 320 milyar 245 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu takipteki alacakların 238 milyar 55 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Son olarak, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 481 milyon lira azalarak 3 trilyon 585 milyar 334 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi, büyük bir azalma ile toplam mevduatın yüzde 5,02'sini oluşturuyor.