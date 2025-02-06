KKM Hesap Bakiyesi 1 Trilyon Liranın Altında: Düşüş Devam Ediyor

KKM Bakiyesi Kritik Eşiği Aştı

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 25 milyar 251 milyon lira azalarak toplamda 996 milyar 190 milyon liraya düştü. Bu durum, KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payının da yüzde 5,23 seviyesine gerilemesine neden oldu.

Bankacılık Sektöründeki Diğer Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 31 Ocak haftasında 162 milyar 931 milyon lira artış göstererek 16 trilyon 367 milyar 179 milyon lira seviyesine ulaştı.

Öte yandan, bankacılık sektöründeki toplam mevduat, bankalar arası işlemler dahil olmak üzere 337 milyar 24 milyon lira azalırken, 19 trilyon 48 milyar 105 milyon lira seviyesine geriledi.

Tüketici Kredilerindeki Artış

Tüketici kredileri de bu dönemde 25 milyar 85 milyon lira artarak toplamda 2 trilyon 62 milyar 695 milyon lira oldu. Bu kredilerin içeriği ise 523 milyar 539 milyon lira konut, 71 milyar 219 milyon lira taşıt ve 1 trilyon 467 milyar 937 milyon lira ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Ayrıca, taksitli ticari kredilerin toplamı 17 milyar 772 milyon lira artarak 2 trilyon 298 milyar 851 milyon lira seviyesine ulaştı.

Bireysel Kredi Kartı Alacakları ve Yasal Öz Kaynaklar

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, yüzde 4,1 artışla 1 trilyon 908 milyar 746 milyon lira oldu. Bu alacakların 657 milyar 358 milyon liraı taksitli, 1 trilyon 251 milyar 388 milyon liraı ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise 9 milyar 828 milyon lira artışla 314 milyar 726 milyon lira seviyesine çıktı ve bunların 233 milyar 34 milyon liraına özel karşılık ayrıldı. Yasal öz kaynaklar ise 6 milyar 668 milyon lira artarak 3 trilyon 589 milyar 816 milyon lira oldu.