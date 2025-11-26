KKTC 2025'te 4,5 Milyon Ziyaretçi: Ataoğlu Helal Expo'da Turizmi Öne Çıkardı

KKTC 2025'te 4,5 milyon ziyaretçi: Ataoğlu Helal Expo'da turizm ve helal ticareti anlattı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

"Helal ticaret diplomatik bir platformdur"

Zirvenin açılışında konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, helal ticaretin yalnızca ekonomik bir güç olmadığını; "coğrafyalar arasında köprü kuran, ülkelerin görünürlüğünü artıran ve halkları birbirine yaklaştıran büyük bir diplomatik platform" olduğunu söyledi.

Ataoğlu, Helal Expo'nun "İslam dünyasının üretim potansiyelini, ticaret vizyonunu ve ortak hedeflerini buluşturan önemli merkez" haline geldiğini vurguladı.

Dünya pazarı ve yeni iş fırsatları

Ataoğlu, helal ticaretin güven, kalite, etik, izlenebilirlik ve insan sağlığı üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bu değerlerin her biri aynı zamanda ülkelerin marka değerini büyütür" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Ticaret, ürünlerin dolaşımı kadar ülkelerin hikayesinin de dolaşımıdır" diyerek helal ürünlerin dünya pazarlarındaki yükselişinin yeni iş fırsatları ve kültürel tanıtım kapıları açtığını aktardı.

KKTC'nin turizm potansiyeli ve 2025 verileri

Helal Expo gibi organizasyonların KKTC için ürün ve hizmet kalitesini gösterme, turizm ve yatırım markasını güçlendirme sorumluluğu taşıdığını ifade eden Ataoğlu, ülkenin turizm, eğitim ve sağlık sektörlerinin öne çıktığını belirtti. Ataoğlu, 2025 yılı verilerine ilişkin şu bilgiyi paylaştı: "2025’in ilk 10 ayı itibariyle 2 milyon kişi hava yoluyla KKTC’yi ziyaret etti. 2,5 milyon kişi de kara sınırlarından olmak üzere toplam 4,5 milyon kişiyi ağırladık."

Türkiye desteğinin önemi

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Ataoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin güçlü desteği sayesinde KKTC’nin uluslararası görünürlüğü artmakta, ulaşım kapasitesi genişlemekte, turizm ve ticaret yolları güçlenmekte, KKTC markası daha geniş kitlelere ulaşmaktadır" diye konuştu. Ataoğlu, KKTC-Türkiye işbirliğinin İslam dünyasının ortak kalkınma vizyonunu büyüttüğünü belirtti.

Not: Konuşmalarda yer alan tüm tarih, rakam ve kurum isimleri aynen korunmuştur.

