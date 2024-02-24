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Konut almak isteyenlere o banka yağlı ballı fırsatı duyurdu! En düşük faiz oranını sundu

Akbank'tan kaçırılmayacak konut kredisi fırsatı sizleri bekliyor! 500 Bin TL konut kredisi, %2,80 faizle konut sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Dakikalar içerisinde başvuru kolaylığı sunan Akbank’ın bu konut kredisi ev sahibi yapacak. İşte Akbank konut kredisinin detayları…

Yayın Tarihi: 24.02.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 18:41
Konut almak isteyenlere o banka yağlı ballı fırsatı duyurdu! En düşük faiz oranını sundu

Konut almayı düşünenler için müjdeli haber geldi! Akbank, en cazip faiz oranlarından biriyle 500 Bin TL kredi fırsatı sunuyor. Konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu kredi imkanı, yüksek miktarda uygun faiz oranlı kredi almak isteyenler için kaçırılmayacak nitelikte. İşte Akbank tarafından sunulan ilaç gibi kredi fırsatının detayları…

EN DÜŞÜK FAİZ ORANIYLA KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Akbank tarafından sunulan bu özel kredi fırsatında, faiz oranı %2,80 olarak belirlendi. Bu düşük faiz oranıyla 500 Bin TL’ye kadar konut kredisi kullanmak isteyenler, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma şansını yakalıyorlar. Kredi kullanımında masraflar da dikkate alındığında, toplam geri ödeme miktarı 1.755.240,00 TL olarak hesaplandı.

Konut almak isteyenlere o banka yağlı ballı fırsatı duyurdu! En düşük faiz oranını sundu

MASRAFLARDA ESNEKLİK SUNULUYOR 

Akbank konut kredisi kullanacak olan müşterilere tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek ücreti gibi masraflarda da esneklik sunuyor. 500 Bin TL kredi için; tahsis ücreti 2.500 TL, ortalama ekspertiz ücreti 7.700,00 TL ve ipotek ücreti 1.620,00 TL olarak belirlendi. Söz konusu olan bu masraflar, kredi başvurusu sırasında dikkate alınarak kredi tutarından düşülerek ödeniyor.

UZUN VADEYLE DÜŞÜK AYLIK TAKSİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

Akbank’ın sunmuş olduğu 10 yıl yani 120 ay vade seçeneği, konut kredisi ödemelerini daha düşük aylık taksitler halinde gerçekleştirmek isteyenler için avantajlı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. 500 Bin TL’lik kredi için aylık taksit ödemesi 14.528,50 TL olarak belirlendi.

Akbank’ın konut kredisi fırsatından yararlanmak isteyenler, bankanın şubelerine başvurarak detaylı bilgi alabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirler. Eğer uygun fiyatlarla konut kredisi almak istiyorsanız, bu fırsat kesinlikle kaçmaz nitelikte. Sizlerde hemen 500 Bin TL konut kredinizi çekebilir, yeni konut fırsatlarını kovalayabilirsiniz.

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