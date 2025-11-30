Konya Büyükşehir’den Üreticiye Sumak Fidanı Desteği 2025: 6.370 Fidan

Konya Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 75 hibe ile sumak fidanı desteğini genişletti; 2024'te 5.720, 2025'te 6.370 fidan dağıtıldı, toplam 12.090 fidan sağlandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:55
Konya Büyükşehir’den üreticiye sumak fidanı desteği

Sumakla gelir artışı ve sürdürülebilir tarım hedefleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyalı çiftçiye ve üreticiye tarımsal desteklemeleri artarak devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en önemli tarımsal üretimin merkezlerinden biri olan Konya’da, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek ve üreticilerin yeni gelir kaynaklarına ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Sumak desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirten Altay, üreticilere sağlanan kolaylıkları ve hedefleri şöyle özetledi:

"Katma değeri yüksek, kuraklığa dayanıklı tarımsal ürünlerin üretilmesi için çiftçilerimize sunduğumuz destekleri her yıl çeşitlendiriyoruz. Sumak, su kısıtı olan ve eğimli arazilerde yetiştirilebilen, üreticiye ciddi gelir sağlayan kıymetli bir tıbbi-aromatik bitki. 2024 yılında 13 ilçemizde 5 bin 720 adet sumak fidanı desteklemesi yapmıştık. 2025 yılı için ise bu miktarı 19 ilçemizde 6 bin 370 fidana çıkardık. Geçen yıl ve bu yıl yaptığımız desteklerle toplam 12 bin 90 adet sumak fidanını hemşehrilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sumak fidanı için başvuruda bulunan üreticilerimize yüzde 75 oranında destek sağlıyoruz. Amacımız, birim alandan elde edilen geliri artırmak ve çiftçimizin alternatif ürünlerle daha güçlü bir gelir yapısına kavuşmasını sağlamak. Bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Altay, sumak bitkisinin kuraklığa dayanıklı yapısının bölge şartlarına uygunluğunu belirterek, Konyalı üreticiye sağlanan desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Destekten faydalanan üreticiler ise sumak bitkisinin bölgeye uygun ve gelir potansiyeli yüksek bir ürün olduğunu belirterek, destekleri için Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

