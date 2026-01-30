Konya'da Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri: 5 Bin Firma Denetlendi

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan öncesi temel gıda ve ihtiyaçlarda denetimleri artırdı; 2025'te 5 bin firma denetlendi, 8 milyonun üzerinde cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:15
Konya’da Ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalar özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünleri üzerinde yoğunlaştı.

Yetkili açıklaması

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan denetimlerin sahada her gün sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ramazan öncesi biraz daha denetimlerimizi artırdık. Vatandaşlarımızın Ramazan öncesi mağdur olmamaları adına sahaya ekiplerimizi biraz daha fazla çıkartarak denetimlerimizi Ramazan’ı hayırlı bir şekilde problem olmadan atlatmak için el birliğiyle çalışıyoruz".

Denetim kriterleri ve sonuçlar

Çağlayan, marketlerdeki ürünlerin birim fiyatı, fiyatın son değişiklik tarihi ve kasa ile reyon arasındaki farkın titizlikle kontrol edildiğini anlattı: "Geldiği ürünün birim fiyatına bakıyoruz. Fiyat son değişikliği ne zaman yapılmış ona bakıyoruz. En önemlisi kasa ve reyon farkı var mı yok mu, ona bakıyoruz. Eğer bunlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edersek cezai işlem uyguluyoruz. Bir üründe cezamız 3 bin 964 lira. 2025 yılında da denetimlerimizi yoğun bir şekilde yaptık. Konya’da yaklaşık 5 bin firma denetlendi ve 8 milyonun üzerinde cezai işlem uyguladık. Haksız fiyatla ilgili de 600 civarında firmayı Haksız Fiyat Kurulumuza değerlendirmek üzere gönderdik. Onlar, değerlendirmelerini, araştırmalarını yaptıkları var, devam ettikleri var, sorun olanlara cezai işlem uyguladılar, uyguluyorlar. Yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor".

Vatandaşlara şikayet yolları

Vatandaşların şikayette bulunabilecekleri kanalları da sıralayan Çağlayan, başvuru yöntemlerini şu şekilde anlattı: "CİMER üzerinden yazarlarsa bize düşer. E-Devlet’ten Haksız Fiyat Kuruluna girer yazarsa bize gelir. Bakanlığımız sistemine maille başvurabilir. Alo 175’i arayıp başvurabilir. İl müdürlüğümüzü direkt arayabilir. Yazılı veya canlı olarak gelip bize başvurabilir. Bu noktalarda bize ulaşan şikayetleri her gün ekiplerimize veriyoruz. Ekiplerimiz hemen sahaya çıkıyor ve gerekli denetimleri yapıp olumsuz durumda da gerekli yaptırımlarını uyguluyoruz".

