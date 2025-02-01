KOSGEB, KOBİ’lere Finansal Destek Üst Sınırını 10 Milyon Liraya Yükseltti

KOSGEB Tarafından KOBİ'lere Verilen Destek Artıyor

KOSGEB, KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağladığı desteklerin üst sınırını 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltti. Bu karar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Desteklerin Kapsamı ve Öncelikler

Yeni düzenlemeye göre, KOBİlerin desteklenmesi için belirlenen kriterler doğrultusunda, imalat sanayi sektöründeki işletmelere öncelik verilecek. KOSGEB, yürütülecek program ve projelerinde coğrafi uygulama alanları dikkate alındığında destek oranları, limitleri, kota ve kontenjan uygulamalarında esneklik sağlayacak.

Desteklenebilecek Sektörler

Destekler madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi, inşaat, ulaştırma ve depolama, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, d danışmanlık, bilişim altyapısı gibi birçok sektörde sağlanacak. Bu alanlarda tüm alt başlıklar destek kapsamına dahil edilmektedir.