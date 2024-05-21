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Kredi faizlerinde büyük düşüş! Yeni oranlarla herkes bankalara koşacak

Bankaların faiz oranlarında büyük düşüş yaşanıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 16:22
Kredi faizlerinde büyük düşüş! Yeni oranlarla herkes bankalara koşacak

Birikimlerini değerlendirmek isteyenleri şaşırtan gelişme! Faizler düşmeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKA FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Mevduat ve katılım hesaplarındaki stopaj oranı 2.5 puan artırıldı ve faiz getirili yatırım fonlarında yüzde 0 şeklinde uygulanan oran yüzde 7.5 oranına yükseltildi. Bu gelişmeler sonrasında Merkez Bankası 2.5 puan stopaj artış kararından sonra mevduat faizlerinde de düşüşler yaşanmaya başlandı. Nisan ayında yüzde 55 seviyesini geçen ve yüzde 50.5 oranında olan düşük düşük montanlı standart mevduat faiz oranları yüzde 46 ve yüzde 43 seviyelerine kadar düştü. TL mevduat faizlerinde yaşanan düşüşler sonrasında birikimlerini faizle değerlendiren vatandaşların da endişeleri arttı. 3 aylık mevduat hesaplarındaki faiz oranı yüzde 55 seviyelerinden yüzde 45 seviyelerine kadar düştü. Merkez Bankası kararları sonrasında bankaların güncel 32 günlük faiz getirileri şu şekilde hesaplanıyor; 

faiz oranları düşüyor

ING e-Turuncu Hesap: Faiz Oranı %55, Net Kazanç 6.672,13 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap: Faiz Oranı %58, Net Kazanç 7.036,07 TL

Fibabanka Kiraz Hesap: Faiz Oranı %56, Net Kazanç 6.793,44 TL

Anadolubank Renkli Hesap: Faiz Oranı %56, Net Kazanç 6.793,44 TL

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap: Faiz Oranı %53, Net Kazanç 6.429,51 TL

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