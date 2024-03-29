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Kredi kartı olan herkesi kapsıyor! Mahkemelik olabilirsiniz

Son günlerde finans dünyasında önemli bir gelişme yaşandı ve bu gelişme kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendiriyor. Bankaların ve pos cihazı kullanan işletmelerin komisyon oranlarını artırmasıyla birlikte, tüketicilerin cebinden daha fazla para çıkması kaçınılmaz hale geldi. Bu artış, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç tarafından da doğrulandı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 21:48
Kredi kartı olan herkesi kapsıyor! Mahkemelik olabilirsiniz

Bankaların pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını artırması, vatandaşlar ile işletmeler arasındaki alışveriş sürecine olumsuz şekilde yansıdı. Özellikle kredi kartıyla yapılan alışverişlerde, işletmelerin yeni alışkanlıklar geliştirmesi ve bu durumun kredi kartı komisyonlarına yansıması, tüketiciler arasında ciddi şikayetlere yol açtı.

Son dönemde bankaların artan komisyon oranları, işletmeleri alternatif çözümler aramaya yönlendirdi. Bu da tüketicilerin kredi kartı kullanımında karşılaştığı değişikliklere sebep oldu. Kredi kartı komisyonlarındaki artışın, işletmelerin maliyetlerini artırması ve bu maliyetlerin sonucunda tüketicilere yansıması, alışveriş sürecini etkileyen temel bir faktör haline geldi.

Tüketiciler arasında kredi kartı komisyonlarına dair yaşanan artışa yönelik şikayetlerde belirgin bir artış yaşanıyor. Bu durum, hem işletmelerin hem de tüketicilerin finansal kararlarını etkiliyor ve alışveriş alışkanlıklarında değişikliklere yol açıyor.

 

KOMİSYON ARTIŞINA KARŞI TÜKETİCİLERİN İSYANI!

bankaların pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını yükseltmesine karşı sert bir tepki gösterdi. Kılıç, yaptığı açıklamada, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon artışını tüketicilere yansıtarak yasalara aykırı davrandığını belirtti.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bankaların pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını yükseltmesine karşı sert bir tepki gösterdi. Kılıç, yaptığı açıklamada, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon artışını tüketicilere yansıtarak yasalara aykırı davrandığını belirtti. "Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız" diyen Kılıç, bu durumun yasal olmadığının altını çizdi.

Kredi kartlarındaki komisyonun, zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında sorunlara yol açtığını vurgulayan Kılıç, bazı işletmelerin ise kredi kartı kabul etmeme kararı aldığını ifade etti. Camlarına "Kredi kartı geçersizdir" yazısı asan işletmelerin arttığına dikkat çeken Kılıç, bu durumun tüketicileri mağdur ettiğini dile getirdi.

Kılıç, kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek yasal yollara başvuracaklarını ve tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacaklarını belirtti. Tüketici Hakları Derneği olarak, tüketicilerin haklarını korumak ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kılıç, işletmelerin keyfi uygulamalarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

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