Bayraktar: Nükleer, Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınmasında Merkezi Rol Oynuyor

Bayraktar: Nükleer, Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Merkezi Rol Üstleniyor

UAEA 69. Genel Konferansı'na video mesaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 69. Genel Konferansı'na gönderdiği video mesajda, nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji vizyonunda merkezi bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisinin sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği ve 2053 net sıfır emisyon hedefine dayandığını belirterek, "İklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz." dedi.

Talep Artışı ve Yatırım Hedefleri

Bakan, Türkiye'nin elektrik talebinin gelecek 30 yılda 3 katına çıkacağını vurguladı. Bu talebi karşılamak için nükleer ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere tüm alanlarda elektrik üretim kapasitesinin artırıldığını anlattı.

Bayraktar, 2035'e kadar 7 gigavat nükleer enerjinin devreye alınmasının hedeflendiğini, küçük modüler reaktörlerin ilave edilmesiyle kapasitenin 2050'ye kadar 20 gigavata ulaşacağını söyledi. Ayrıca COP29 kararları doğrultusunda Türkiye'nin 2050'ye kadar küresel nükleer kapasiteyi üç katına çıkarma hedefine bağlı olduğunu belirtti ve ajansın kapasite oluşturma ile uzmanlık paylaşma çabalarını aktif desteklediklerini kaydetti.

Bilimsel Kapasite ve İşbirliği

Bakan, barışçıl amaçlarla nükleer bilimsel kapasiteyi güçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak İstanbul'daki araştırma reaktörünü daha aktif kullanmayı planladıklarını bildirdi.

Bayraktar, nükleer bilim ve teknolojinin gıda güvenliği, tarım, sanayi, su yönetimi, sağlık ve çevre koruma gibi alanlarda önemine dikkat çekerek, "Bu bağlamda Türkiye, 'Atoms4Food' gibi girişimlere katılmaktan ve araştırma kurumumuz TENMAK'ın ajansın işbirliği merkezlerinden biri olarak tanınmasından gurur duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan, Türkiye'nin ajans ve tüm üye devletlerle yakın işbirliğine devam edeceğini vurgulayarak, "Birlikte, ortak sorumluluk ve karşılıklı destek sayesinde, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz." dedi.

