Bayraktar: Nükleer, Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınmasında Merkezi Rol Oynuyor

Bakan Alparslan Bayraktar, UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer hedeflerini; 2035'te 7 GW, 2050'de 20 GW kapasite ve 2053 net sıfır vizyonunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:28
Bayraktar: Nükleer, Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınmasında Merkezi Rol Oynuyor

Bayraktar: Nükleer, Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Merkezi Rol Üstleniyor

UAEA 69. Genel Konferansı'na video mesaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 69. Genel Konferansı'na gönderdiği video mesajda, nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji vizyonunda merkezi bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisinin sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği ve 2053 net sıfır emisyon hedefine dayandığını belirterek, "İklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz." dedi.

Talep Artışı ve Yatırım Hedefleri

Bakan, Türkiye'nin elektrik talebinin gelecek 30 yılda 3 katına çıkacağını vurguladı. Bu talebi karşılamak için nükleer ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere tüm alanlarda elektrik üretim kapasitesinin artırıldığını anlattı.

Bayraktar, 2035'e kadar 7 gigavat nükleer enerjinin devreye alınmasının hedeflendiğini, küçük modüler reaktörlerin ilave edilmesiyle kapasitenin 2050'ye kadar 20 gigavata ulaşacağını söyledi. Ayrıca COP29 kararları doğrultusunda Türkiye'nin 2050'ye kadar küresel nükleer kapasiteyi üç katına çıkarma hedefine bağlı olduğunu belirtti ve ajansın kapasite oluşturma ile uzmanlık paylaşma çabalarını aktif desteklediklerini kaydetti.

Bilimsel Kapasite ve İşbirliği

Bakan, barışçıl amaçlarla nükleer bilimsel kapasiteyi güçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak İstanbul'daki araştırma reaktörünü daha aktif kullanmayı planladıklarını bildirdi.

Bayraktar, nükleer bilim ve teknolojinin gıda güvenliği, tarım, sanayi, su yönetimi, sağlık ve çevre koruma gibi alanlarda önemine dikkat çekerek, "Bu bağlamda Türkiye, 'Atoms4Food' gibi girişimlere katılmaktan ve araştırma kurumumuz TENMAK'ın ajansın işbirliği merkezlerinden biri olarak tanınmasından gurur duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan, Türkiye'nin ajans ve tüm üye devletlerle yakın işbirliğine devam edeceğini vurgulayarak, "Birlikte, ortak sorumluluk ve karşılıklı destek sayesinde, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA)...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 69. Genel Konferansı'na video mesajla katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA)...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alphabet'in Piyasa Değeri İlk Kez 3 Trilyon Doları Aştı
2
TCMB: Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)
3
Bayraktar: Nükleer, Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınmasında Merkezi Rol Oynuyor
4
Türkiye ile Kanada Sürdürülebilir Madencilik Protokolü İmzaladı
5
Ağustos'ta Merkezi Yönetim Bütçesi 96 milyar 705 milyon lira fazla
6
Uraloğlu: Afet konutlarına erişim yollarının büyük bölümü tamamlandı
7
Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı Köstence'de

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü