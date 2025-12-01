KTO Başkanı Öztürk: Enflasyon Programı Kararlılıkla Uygulanmalı

KTO Başkanı Selçuk Öztürk: Enflasyon Programı Kararlılıkla Uygulanmalı

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda Türkiye ekonomisinin bugün en önemli gündem maddesi olan enflasyonla ilgili uyarılarda bulundu. Öztürk, ekonominin yeniden dengelenmesi için sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomide sıkı duruş ve mali disiplin vurgusu

Öztürk, dezenflasyon sürecinde hızlanmanın yavaşladığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: Ekonominin yeniden dengelenmesi için para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesi, bunun mali disiplinle desteklenmesi ve enflasyon programının kararlılıkla uygulanması gerekmektedir.

Başkan Öztürk, son verilere göre tüketici enflasyonunun 2025 Ekim ayında yıllık bazda %32,87'ye gerilediğini, aylık artışın ise %2,55 olarak açıklandığını hatırlattı. Öztürk, bu verilerin yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası ve OVP tahminlerinin üzerinde kalma olasılığını artırdığını vurguladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini toplantıda 100 baz puan indirmesinin ardından yapılan açıklamaya atıfta bulunan Öztürk, dezenflasyonun kalıcılığı teyit edilmeden erken gevşeme adımı atılmayacağının belirtildiğini aktardı. Bu çerçevede kısa vadede faizlerin reel pozitif bölgede tutulacağı, iç talepte kontrollü yavaşlama ve kredilerde seçici sıkılaşma politikasının devam edeceği öngörüsünü paylaştı.

Öztürk, küresel ekonomideki faiz indirimlerinin Türkiye için fırsat sunduğunu ancak jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın 2025 sonuna yaklaşırken dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kurulların katkısı ve KTO faaliyetleri

KTO Kasım Ayı Meclis Toplantısı KTO Meclis Toplantı Salonu'nda, Meclis Başkanı Ahmet Arıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Erhan Öncan 2025 faaliyetlerini sundu. Ayrıca KTO Hizmet Binası'nda faaliyete başlayan Türk Ticaret Bankası Konya Şubesi Müdürü Kürşat Dayıoğlu bankanın çalışmalarını anlattı.

Öztürk, kadın ve genç girişimciler kurullarının şehre kattığı değere dikkat çekerek, kurulların girişimcilik kültürünü geliştiren projelere imza attığını ve Konya iş dünyasının dinamizmine katkı sağladığını söyledi. Başkan, her iki kurulu da başarılarından dolayı tebrik ederek oda ve borsalarla birlikte destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca Öztürk, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (KOSAM) hazırladığı "Dünya Ne Konuşuyor" ve "Konya Ticaret Odası Kasım Ayı Faaliyetleri" başlıklı sunumları meclis üyelerine aktararak toplantıyı tamamladı.

