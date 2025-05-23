Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2025 Turizmde Yeni Rekorlar Yılı Olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da AKTOB Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da düzenlenen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) toplantısında yaptığı konuşmada, yabancı ziyaretçilere ait kişi başı gecelik ortalama harcamanın 2024 yılında 116 dolara ulaşacağını açıkladı. Ersoy, 2025 yılının, turizmde yeni rekorlar kıracağına olan inancını dile getirerek, "Hep birlikte Türkiye'yi turizmde küresel bir marka haline getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarihi Rekorlar ve Artış Oranları

Ersoy, 2017 ile 2024 yılları arasında Türkiye'nin ziyaretçi sayısında yüzde 64 ve turizm gelirlerinde ise yüzde 95,5 oranında bir artış sağlandığını belirtti. 2017 yılında 75 dolar olan kişi başı gecelik ortalama harcamanın, 2024'te 106 dolara, 2025'te ise 116 dolara çıkacağını kaydetti.

Uluslararası Sıralamalar ve Hedefler

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü sıralamalarında Türkiye'nin 2017 yılında 8. sıradan 2023'te 5. sıraya, 2024'te 4. sıraya yükseldiğini belirten Ersoy, 2025 yılı için 64 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini vurguladı.

Antalya ve Sürdürülebilir Turizm

Antalya'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Ersoy, bu başarının doğal güzelliklerin yanı sıra stratejik tanıtım çalışmaları ve yerel işbirlikleri sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, Antalya'daki turizm işletmelerinin yüzde 81'inin sürdürülebilir turizm belgesine sahip olduğunu söyledi.

Dijital Tanıtım ve Kültürel Aktiviteler

Ersoy, dijital mecralarda tanıtım faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini, 2024 yılında 901 milyon, 2025'in ilk çeyreğinde ise 176 milyonun üzerinde dijital gösterim elde ettiklerini açıkladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali gibi etkinliklerin de kültürel turizme katkı sağladığını kaydetti.

Gelecek Vizyonu

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm vizyonunun, çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği gözeterek, turizm faaliyetlerini 81 ilimize ve yılın 12 ayına yaymak olduğunu ifade etti. Antalyalıların destekleriyle daha fazla başarı hikayesinin yazılacağına inandığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen mayıs ayı toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen mayıs ayı toplantısına katılarak konuşma yaptı.