Kurban Bayramı'nda E-Ticaret Hacmi 350 Milyar Lirayı Aşacak

Kurban Bayramı, Türkiye’de e-ticaretin en hızlı büyüdüğü dönemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde çevrim içi alışverişteki artışın e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşacağını öngördü.

Söz konusu dönemde gıda, mutfak ürünleri, giyim ve hediyelik gibi kategorilere olan ilginin arttığını belirten Özkara, şirketlerin teslimat süreçlerini hızlandırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için özel kampanyalar sunduğunu vurguladı. Kurban Bayramı'nın büyüyen e-ticaret hacminin, sadece ticari değil, sosyal etkilerle de şekillendiği ifade ediliyor.

Özkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kurban Bayramı’nda e-ticaret hacminin 250 milyar lirayı aştığını hatırlattı. Bu yıl gıda ve diğer temel kategorilerdeki büyümenin %30 ile %40 arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, kurban kesimlerinden elde edilen ciro 73,6 milyar liraya ulaşırken, sivil toplum kuruluşları online sistemler üzerinden 6 milyar liranın üzerinde vekalet bağışı topladı.

Özkara, bayram alışverişinin çevrim içi platformlarda daha planlı yapıldığını belirterek, tüketicilerin ürün araştırmaları ve fiyat karşılaştırmaları yaptığını ifade etti. Geleneksel mağazalarda ise alışverişin daha çok anlık kararlarla ilerlediğini söyledi. Çevrim içi alışverişteki kampanya takip etmenin büyük avantaj sağladığını dile getiren Özkara, bu dönemlerde sipariş hacminin ciddi şekilde arttığını vurguladı.

Ayrıca, e-ticaret firmalarının, bayramdan önce teslim garantisi sunan kampanyalarla lojistik süreçlerini optimize ettiğini kaydetti. Özkara, büyük şehirlerde merkezi teslimat bölgelerine öncelik verildiğini ve akıllı kargo dolapları gibi alternatif yöntemlerle teslimat süreçlerinin esnek hale getirildiğini belirtti.

Tüketicilerin bayram dönemindeki en çok ilgi gösterdiği kampanyaların arasında indirimli teklifler bulunuyor. Mobil uygulama indirimleri ve sadakat programları da etkili oluyor. Kurban Bayramı, e-ticaretin en hızlı büyüdüğü dönem olarak dikkat çekerken, 2025 yılında e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşması bekleniyor. Özkara, bu büyümenin, sektörün dijitalleşme seviyesi ve kampanya yönetimi ile de teste tabi tutulacağını sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı'na günler kala çevrim içi alışverişteki artış, e-ticaret platformlarında yoğunluk oluşturdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.